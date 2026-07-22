دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا در تازه ترین اظهارات اش گفته است که در صورت ادامه حملات ایران بر کشتی های که از تنگه هرمز عبور می کند، ایالات متحده به پل و فابریکه های برق ایران حمله خواهد کرد.

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه ۲۲ جولای پیش از اینکه در مراسم انتقال پیکر نظامیان جان باخته امریکایی در جنگ ایران اشتراک کند، با نشر پیامی در تروت سوشل گفت: "از این لحظه به بعد، هر زمانیکه جمهوری اسلامی ایران بر یک کشتی در تنگه هرمز با میزایل، راکت، طیاره بی سرنشین، یا هر وسیله و سلاح دیگر حمله کند، ایالات متحده یک پل یا فابریکه برق، به شمول آنهایی که در مجاورت یا داخل تهران موقعیت دارند، بمباران و نابود خواهد کرد."

دونالد ترمپ یک روز پیش از این و حین ملاقات با جوزف عون، رییس جمهور لبنان در قصر سفید گفت که ایالات متحده به زودی به کوه کلنگ، یکی از ساحات نگهداری مواد هسته ای ایران حمله خواهد کرد.

او همچنان افزود که ایرانی ها شدیداً در تلاش به خاطر ملاقات با مقام های امریکایی استند. رییس جمهور ترمپ اما گفت تا زمانیکه مقامات ایرانی برای مذاکرات "معنی دار" آماده نشوند، مقامات امریکایی با آنان مذاکره نخواهند کرد.

از سوی هم، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، ایران را به عهد شکنی متهم کرد و گفت ایرانی ها در مذاکرات، جدی نیستند. روبیو افزود که اگر ایرانی ها در مذاکرات جدی نباشند، ایالات متحده به خاطر حفظ منافع خود و متحدین خود، آنچه لازم باشد، انجام خواهد داد.

روبیو روز چهارشنبه ۲۲ جولای در مانیلا، پایتخت فلیپین بر حل اختلافات واشنگتن و تهران از راه مذاکره تاکید کرد و افزود: "بار دیگر [این را می گویم]، ایالات متحده همیشه به دپلوماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر استیم و همیشه مایل استیم که اختلافات را از طریق مذاکره حل و فصل کنیم. و این، در مورد ایران نیز صدق می کند."

روبیو همچنان گفت که چین در برخی موارد، در جنگ امریکا با ایران، با واشنگتن همکاری نسبی داشته و بیجینگ علناً مخالفت خود را با وضع حق العبور از تنگه هرمز اعلام کرده است.

از سوی هم، سنتکام دیروز از تکمیل شدن یازدهمین دور حملات شبانه بر اهداف نظامی ایران خبر داد و گفت طی سه ماه گذشته، ایران به بیش از 30 کشتی تجارتی که از تنگه هرمز و آب های بین المللی عبور می کرد، حمله کرده است. پیت هیگست، وزیر جنگ ایالات متحده روز گذشته به اعضای مجلس سنای این کشور گفت که جنگ با ایران، برای ایالات متحده بیش از 37 میلیارد دالر هزینه داشته است، و در اثر این جنگ، قوای مسلح ایران شدیداً ضعیف شده است.

هیگست گفت: "اذعان می کنم که [ایرانی ها] بدون شک، هنوز توانایی های دارند. اما میزان خساراتی که ما در طول این عملیات ها به آنها وارد کردیم، آنها را در بدترین موقعیتی قرار داده که تا اکنون بوده اند."

در این پیام رییس جمهور ترمپ آمده است که امریکا در واکنش به هر حمله، "یک پل یا یک نیروگاه" را در ایران "از جمله تاسیسات واقع در تهران یا اطراف پایتخت" بمباران و منهدم خواهد کرد.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر سر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات به کشتی‌های تجاری به بالاترین سطح خود رسیده است.