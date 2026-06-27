ترمپ: ایران هنوز 'یک اندازه' توانایی نظامی دارد، اما 'نه بسیار زیاد'

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که ایران هنوز هم یک اندازه قابلیت‌های نظامی خود را حفظ کرده است اما این قابلیت‌ها بسیار نیستند.

رییس جمهور ترمپ این اظهارات را روز جمعه (۲۶ جون) و پس از حملات نیروهای امریکایی بر تعدادی از اهداف در ایران بیان کرد.

رییس جمهور امریکا گفت: "ایران، اگر ما این کار را نمی‌کردیم و هنوز، می‌دانید، ما هنوز درگیر جنگ استیم. آنان تا حدودی توانایی دارند، نه خیلی زیاد. آنان در حال پیروزی یا چیزی شبیه به آن نیستند، اما تا حدودی (توانایی) دارند... آنان هنوز می‌توانند شلیک کنند."

رییس جمهور امریکا با یاددهانی از حملۀ طیارۀ بی‌سرنشین ایرانی بر یک کشتی تجارتی در امتداد تنگۀ هرمز گفت که "آنان [ایران] دیروز [پنجشنبه] یک طیارۀ بی سرنشین را به سمت یک کشتی بزرگ که از تنگه هرمز عبور میکرد، شلیک کردند. آنان چهار فروند درون شلیک کردند. ما سه فروند از آنها را سرنگون کردیم. فکر می‌کنم یکی از آنها را از دست دادیم. هیچ کس ندید که به سمت ما می‌آید. و به یک کشتی برخورد کرد و خساراتی وارد کرد. اما شما نمی‌توانید چنین کارهایی انجام دهید."

پیش از این دونالد ترمپ در یک پیام تروت سوشیل، ایران را به هدف قرار دادن یک کشتی تجارتی در امتداد تنگۀ هرمز مقصر خواند و این اقدام ایران را سرپیچی از تفاهم نامه امضا شده بین دو طرف دانست.

ترمپ گفت: "جمهوری اسلامی ایران چهار حمله درون را بر کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، انجام داده است. یکی از این درون‌ها مستقیماً بر یک کشتی باربری بزرگ و بسیار گران‌قیمت برخورد کرد. کشتی آسیب دید، اما توانست به سفر خود ادامه دهد. ما سه درون دیگر را سرنگون کردیم. این نقض آشکار توافق ما است."

کشتی که ایران آن را هدف قرار داد، مربوط به سنگاپور بود و به گفتۀ مقامات آن کشور، این حمله ساعت ۱۰ شب پنجشنبه رخ داد، اما آنان گفتند که ۲۱ عملۀ کشتی سالم اند.

پس از حمله ایران بر کشتی سنگاپوری در تنگه هرمز، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اواخر جمعه اعلام کرد که تاسیسات نگهداری میزایل و طیارۀ بی‌سرنشین را در ایران منهدم کرده است.

در بیانیه‌ای از سوی این فرماندهی آمده است که یک رادار بندر ایران نیز در این حمله هدف قرار گرفته است.

در همین حال، جی. دی. ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده، گفت که ایران با ایالات متحده توافق آتش‌بس امضا کرده است که ایالات متحده آن را اجرا کرده است، اما او همچنین گفت که اگر ایرانی‌ها در مورد اجرای این توافق سوالی دارند، می‌توانند از طریق تلیفون صحبت کنند.

جی. دی. ونس هشدار داد که خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.

یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران که در ۱۸ جون امضا شد، بیان می‌کند که کشتی‌ها باید اجازه عبور مصوون از تنگه هرمز را داشته باشند.