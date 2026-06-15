دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که تنگهٔ هرمز به روی تردد کشتی‌های باز شده و به گفتهٔ وی نفت‌کش‌های حامل نفت به بیرون شدن از تنگهٔ هرمز آغاز کرده اند.

رییس جمهور ترمپ که برای شرکت در نشست جی۷ وارد فرانسه شده است، پس از ورود به آن کشور در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که نفت‌کش‌ها در مسیر شاهراه جنوبی در حرکت اند.

شاهراه جنوبی، مسیر کشتی‌رانی در امتداد سواحل عمان است، مسیری که به گفتهٔ رییس جمهور ترمپ به کلی امن و مصوون است.

رییس جمهور ترمپ روز گشته در پیام‌های پس از اعلام توافق با ایران گفت که بازگشایی تنگهٔ هرمز به روی تردد کشتی ها، بخش عمدهٔ این توافق است. قرار است این توافق روز جمعه در سویس امضا شود.

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده که ریاست هیات امریکایی را در دور اول مذاکرات با ایرانی‌ها در اسلام آباد هم بر عهده داشت، امروز صبح گفت که این توافق دیروز به گونهٔ مجازی یا دیجیتل امضا شد و قصر سفید در نظر دارد که متن کامل این توافق را در هفتهٔ جاری نشر کند.

معاون رییس جمهور امریکا در مصاحبه‌ای تاکید کرد که اگر ایران به تعهدات خود در این توافق عمل نکند، پول‌های مسدود شدهٔ ایران به این کشور داده نخواهد شد.

ونس در این مصاحبه همچنان گفت که در روز امضای توافق امریکا و ایران، محمد باقر قالیباف، رییس پارلمان و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران به نمایندگی از کشور شان حضور خواهند داشت اما او در مورد اینکه کدام مقام امریکایی در این مراسم حضور می یابد، چیزی نگفت.

اکثر کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی از این توافق استقبال کرده اند و آن را گام مهم برای برقراری صلح و امنیت در منطقه و همچنان بازگشایی تنگه هرمز خوانده اند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نهایی شدن این توافق را یک تحول بسیار مهم خواند و تاکید کرد که پایان جنگ در لبنان، بخش مهم این توافق است.

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل تا هنوز در مورد این توافق واکنش نشان نداده اما برخی اعضای کابینه اسراییل، از این توافق انتقاد کرده اند و گفته اند که اسراییل، طرف یا شامل این توافق نیست.

روسیه همچنان ابراز امیدواری کرده است که این توافق روز جمعه بین امریکا و ایران امضا شود.