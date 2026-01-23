ترمپ: نظامیان ناتو اندکی دور از خطوط مقدم جنگ در افغانستان قرار داشتند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که ایالات متحده هرگز به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) نیاز نداشته و هرگز از این پیمان، به شمول اعزام نیرو به افغانستان، چیزی نخواسته است.

رییس جمهور ترمپ در حاشیۀ مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سویس در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس با اشاره به ناتو گفت: "هرگز به آنان نیاز نداشته‌ایم. آنان می‌گویند که شماری نیرو به افغانستان اعزام کردند...چنین کردند، اما آنان [نیروهای ناتو] اندک عقب، اندکی دور از خطوط مقدم جنگ قرار گرفتند."

این اظهارات رییس جمهور ترمپ با واکنش برخی از کشورهای عضو ناتو روبرو شده است که ماموریت خود را در افغانستان مبتنی بر مادۀ پنجم منشور ناتو عنوان می‌کنند. بر اساس این ماده حمله بر یک کشور عضو ناتو به مثابۀ حمله بر تمام اعضای این پیمان تلقی می‌شود.

پس از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ بر ایالات متحده و تهاجم نظامی امریکا بر افغانستان برای سرنگونی رژیم طالبان، نظامیان اکثر کشورهای عضو ناتو در کنار نیروهای امریکایی به افغانستان اعزام شده و دو دهه در آن کشور حضور داشتند.

سخنگوی صدر اعظم بریتانیا در واکنش به اظهارات ترمپ گفته است که ۴۵۷ نظامی بریتانیایی در کنار سربازان امریکایی در افغانستان جان باخته و صدها نظامی دیگر بریتانیایی زخمی شده اند که به گفتۀ وی "خدمت و قربانی آنان هرگز فراموش نخواهد شد."

او همچنین گفته است که قربانی نظامیان بریتانیایی و سایر نیروهای ناتو "در خدمت امنیت جمعی و در پاسخ به حمله‌ای به متحد ما انجام شده است."

رییس جمهور ترمپ همچنین به فاکس نیوز گفت: "فکر می‌کنم به خوبی با ناتو کنار می‌آییم، اما همواره گفته‌ام، اگر به آنان نیاز داشته باشیم، آیا آنان در کنار مان خواهند بود؟ این واقعاً آزمون نهایی است، و من در این مورد مطمین نیستم."

مارک روته، منشی عمومی ناتو، در دیدار با رییس جمهور ترمپ در حاشیۀ مجمع جهانی اقتصاد به وی اطمینان داد که در صورتیکه ایالات متحده هدف حملۀ دشمنانش قرار گیرد، ناتو مطلقاً در کنار امریکا خواهد بود.

روته گفت: "دیروز و امروز شنیدم که شما به گونۀ مطلق مطمین نبودید که اگر ایالات متحده مورد حمله قرار گیرد، اروپایی‌ها به کمک خواهند شتافت. بگذارید به شما بگویم، آنان خواهند شتافت، آنان در افغانستان این کار را کردند. ...در ازای هر دو امریکایی که بهای نهایی را پرداختند، یک سرباز از یک کشور دیگر ناتو وجود داشت که به آغوش خانواده‌اش بازنگشت."

در جریان دو دهه حضور نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان، کم و بیش ۳۵۰۰ نظامی خارجی در افغانستان کشته شدند که از این میان بیش از ۲۴۶۰ نفر آن نظامیان امریکایی و متباقی سربازان سایر کشورهای عضو ناتو بودند.