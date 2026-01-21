ترمپ بار دیگر از نحوۀ خروج نظامیان امریکایی از افغانستان و ترک پایگاه بگرام انتقاد کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، یکبار دیگر حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین امریکا، را به خاطر نحوۀ خروج قوای امریکایی از افغانستان به باد انتقاد گرفت و گفت که امریکا نباید پایگاه بگرام را رها می‌کرد.

ترمپ گفت که وی نیز در روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان دخیل بود، اما گفت که اگر در آن زمان در قدرت می‌بود این کار را با "وقار و قوت" انجام می‌داد.

رییس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه ۲۰ جنوری در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت که نباید پایگاه نظامی بگرام رها می‌شد. او همچنان افتادن "مقادیر بزرگ" تجهیزات نظامی امریکایی به دست طالبان را "فاجعه" و رژۀ طالبان با این تجهیزات را "رسوایی" خواند.

بر اساس گزارش مفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده که در سال ۲۰۲۲ نشر شد، به ارزش حدود ۷.۱ میلیارد دالر وسایط و تجهیزات نظامی که از سوی ایالات متحده به نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان سپرده شده بود، در افغانستان باقی ماند و به دست طالبان افتاد.

طالبان در گذشته رسم و گذشت‌های نظامی را با تجهیزات نظامی ساخت امریکا در پایگاه هوایی بگرام انجام داده اند. ترمپ چندین بار گفته است که با دیدن وسایط و تجهیزات نظامی ساخت امریکا در دست طالبان "خشمگین" می‌شود.

رییس جمهور ترمپ چند ماه پیش با تاکید بر پس‌گرفتن میدان هوایی بگرام در یک پیام تروت سوشیل نگاشت: "اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به آنانی‌که آنرا ساخته اند، ایالات متحدۀ امریکا، پس ندهد اتفاقات بدی رخ خواهد داد."

دونالد ترمپ همواره گفته است که پایگاه هوایی بگرام "یک ساعت از جایی فاصله دارد که چین در آن تسلیحات هسته‌ای می‌سازد."

پایگاه هوایی بگرام در ۴۴ کیلومتری شمال کابل، در جریان دو دهه حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان قرارگاه مرکزی سوق و ادارۀ قوای امریکایی و ناتو بود و نیز در زندانی که در این پایگاه وجود داشت، هزاران زندانی، به ویژه اعضای طالبان، نگهداری می‌شدند.

نظامیان امریکایی به تاریخ دوم جولای ۲۰۲۱ میلادی میدان هوایی بگرام را تخلیه کرده و آن را به وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان سپردند. این پایگاه که در دهه ۱۹۸۰ توسط اتحاد جماهیر شوروی پیشین ساخته شده بود، بزرگترین تاسیسات نظامی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان محسوب می‌شد.

رییس جمهور ترمپ در کنفرانس خبری روز سه شنبه کشته شدن ۱۳ نظامی امریکایی را در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان "پایین‌ترین نقطه" در تاریخ امریکا خواند و گفت: "آن یک فاجعۀ بایدن بود."

در حملۀ انتحاری در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان در نزدیکی دروازۀ میدان هوایی کابل افزون بر نظامیان امریکایی بیش از ۱۷۰ شهروند افغانستان کشته شدند. رییس جمهور ترمپ گفت که "تروریستان عامل" این حمله دستگیر شده اند.