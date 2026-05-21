دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده میگوید که واشنگتن نمیخواهد تا ایران از تنگۀ هرمز،حقالعبور اخذ کند. او گفت، ذخایر یورانیم غنیشده ایران را پس خواهد گرفت.
رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه (۲۱ ماه می)، در قصر سفید گفت: "ما میخواهیم این مسیر باز باشد. ما میخواهیم رایگان باشد. ما حقالعبور نمیخواهیم. بینالمللی است. این یک مسیرآبی بینالمللی است و حقالعبور دریافت نمیشود."
رییس جمهور ترمپ افزود که در حال حاضر، پیشبینی میشود که ایرانیها "روزانه ۵۰۰ میلیون دالر ضرر میکنند. به نظر پول زیادی میآید، اما چه ۵۰۰ دالر باشد، چه ۲۰۰ دالر یا ۳۰۰ دالر، آنان پول زیادی را از دست میدهند. هیچ کشتیای نتوانسته بدون تایید ما از آنجا عبور کند. و نیروی بحری ما کار شگفتانگیزی انجام داده است. و همانطور که میدانید، هیچ کشتیای به ایران نمیرود. هیچ کشتیای بدون تایید ما به ایران نمیرود یا از آن خارج نمیشود."
رییس جمهور ترمپ در بارۀ یورانیم غنیشدۀ ایران گفت: "ما آن [یورانیم غنیشده] را به دست خواهیم آورد. ما به آن نیازی نداریم، ما آن را نمیخواهیم. احتمالاً پس از دستیابی به آن، آن را نابود خواهیم کرد، اما اجازه نخواهیم داد که آنان به آن [یورانیم غنیشده] دست یابند."
این اظهارات رییس جمهور ترمپ پس از آن بیان میشود که رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایران گزارش داده است که مجتبی خامنهای رهبر ایران، دستور داده است که یورانیم نزدیک به درجۀ تسلیحاتی این کشور نباید از ایران انتقال یابد.
به گفتۀ منابع ایران، رهبران اینکشور به این باور اند که انتقال یورانیم غنیشده به خارج، ایران را در برابر حملات احتمالی آیندۀ امریکا و اسراییل آسیبپذیرتر میسازد.
بازیابی این یورانیم غنیشده، بخشی از هدف اصلی رییس جمهور ترمپ، در جنگ علیه ایران است که به تهران اجازه توسعه سلاح هستهای داده نخواهد شد.
پیش از آن، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه (۲۰ ماه می) گفته بود که واشنگتن مایل است چند روزی صبر کند تا "پاسخ درست" از جانب ایران به دست آورد.
رییس جمهور ترمپ پس از شرکت در مراسم فراغت نظامیان امریکایی در ایالت کنیتیکت، در میدان هوایی به خبرنگاران گفت که اوضاع "بسیار به مرز بحرانی" رسیده است."
دونالد ترمپ افزود: " اگر پاسخهای درست به دست ما نرسد، اوضاع بسیار سریع خراب میشود. همهای ما آمادهایم. باید به پاسخهای درست برسیم. باید پاسخها کاملاً ۱۰۰درصد خوب باشند. و اگر این کار را انجام دهیم، زمان، انرژی و از همه مهمتر زندگی افرادی زیادی را محافظت کرده ایم."
رییس جمهور ایالات متحده بدون اینکه زمان مشخصی را تعیین کرده باشد در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که [این انتظار] ممکن بسیار زود یا چند روز طول بکشد. با این وصف او ابراز امیدواری کرد که مقامات فعلی ایران "توافقی را انجام دهند که برای همه عالی باشد."
دونالد ترمپ تاکید ورزید اگر بتوان از کشته شدن مردم جلوگیری کرد کار بزرگی خواهد بود: "من هرگز خسته نمیشوم. اما کاری که دوست دارم انجام دهم، ایناست که اگر بتوان با چند روز صبر کردن از جنگ جلوگیری کنم، میتوانم با چند روز صبر کردن، از کشته شدن مردم جلوگیری کنم. فکر میکنم این کاری بزرگی است."
