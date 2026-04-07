دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا از تعلیق موقت حملات نظامی علیه رژیم ایران به مدت دو هفته خبرداده و آن را گامی در راستای دستیابی به صلح دراز مدت در منطقه عنوان کرده است.

رییس جمهور ترمپ در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل ساعتی قبل از پایان ضرب الاجل تعیین شده علیه ایران گفت که این تصمیم پس از گفتگو با شهباز شریف، صدراعظم پاکستان و عاصم منیر، لوی درستیز عمومی قوای مسلح پاکستان اتخاذ شده است.

رییس جمهور ترمپ گفت که مقام‌های پاکستانی از او خواسته اند تا این حملات متوقف شود.

رییس جمهور ترمپ تاکید کرده است که تعلیق حملات مشروط بر آن است که ایران "با بازگشایی کامل، فوری و مصوون تنگۀ هرمز موافقت کند."

دونالد ترمپ افزوده است که در صورت تحقق این شرط، یک آتش‌بس دو طرفه میان طرفین برقرار خواهد شد.

دونالد ترمپ، پیش از این به رژیم ایران هشدار داده بود که تمدن این کشور ممکن تا چند ساعت آینده "نابود" شود.

رییس جمهور امریکا روز سه شنبه (هفتم اپریل) در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیل گفت: "تمام یک تمدن امشب نابود خواهد شد و دیگر هرگز بر نخواهد گشت. نمی خواهم این اتفاق بیافتد، اما احتمالاً [این اتفاق] خواهد افتاد."

اما ساعتی قبل از اتمام ضرب الاجل رییس جمهور ایالات متحده در پیام تازۀ شبکۀ تروت سوشیل نگاشت: "دلیل این تصمیم آن است که ما پیش از این به تمامی اهداف نظامی خود دست یافته و حتی از آن فراتر رفته ایم. و همچنان در مسیر دستیابی به یک توافق نهایی در بارۀ صلح درازمدت با ایران و صلح در شرق‌میانه بسیار پیشرفت کرده ایم."

رییس جمهور امریکا گفته است که "یک پیشنهاد ده ماده‌ای از سوی ایران" دریافت کرده و به این باور است که "این می‌تواند مبنای قابل قبولی برای مذاکرات باشد."

دونالد ترمپ گفته است: "تقریباً تمامی موارد اختلافی گذشته میان ایالات متحدۀ امریکا و ایران مورد توافق قرار گرفته است، اما این دورۀ دو هفته‌ای فرصت می‌دهد تا توافق نهایی تکمیل و عملی شود."

رییس جمهور ایالات متحده در این پیام شبکۀ اجتماعی ایکس به عنوان رییس جمهور و همچنان به نمایندگی از کشورهای شرق‌میانه نگاشته است: "افتخار دارم که این مشکل درازمدت اکنون به حل و فصل نزدیک شده است."