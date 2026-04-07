هشدار ترمپ به رژیم ایران: ممکن تمدن تان نابود شود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به رژیم ایران هشدار داد که تمدن این کشور ممکن تا چند ساعت آینده "نابود" شود. این در حالیست که هیچ نشانه ای از پذیرفتن ضرب الاجل اخیر رییس جمهور ترمپ از سوی تهران به هدف رسیدن به یک توافق به خاطر توقف فعالیت های مخرب ایران و رفع انسداد انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز دیده نمی شود.

رییس جمهور امریکا روز سه شنبه (هفتم اپریل) در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشل گفت: "تمام یک تمدن امشب نابود خواهد شد و دیگر هرگز بر نخواهد گشت. نمی خواهم این اتفاق بیافتد، اما احتمالاً [این اتفاق] خواهد افتاد."

دونالد ترمپ یک روز پیش در قصر سفید به خبرنگاران گفت که رژیم ایران تا ساعت هشت شب روز سه شنبه به وقت واشنگتن فرصت دارد تا خواسته های او را بپذیرد. او همچنین افزود که به نظر می رسد مقام های ایرانی با حسن نیت مذاکره می کنند.

اما دونالد ترمپ در پیام روز سه شنبه خود با ارایه یک چشم انداز ناامید کننده تری از شانس رسیدن به یک توافق با ایران گفت که این کشور از قبل شاهد " تغییر کامل و تمام عیار رژیم" بوده که در آن افراد "متفاوت، با هوش تر و کمتر تندرو حاکم اند."

بسیاری از رهبران پیشین رژیم ایران در مراحل اولیه عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه این رژیم که از ۲۸ فبروری آغاز شد، از بین رفتند.

رژیم ایران روز سه ‌شنبه (هفتم اپریل) هم به صدور بیانیه‌ های خود بدون اعتنا به ضرب الاجل دونالد ترمپ ادامه داد و هیچ نشانه ‌ای از پذیرش آن نشان نداد.

رییس جمهور ترمپ در پیام امروزش نوشت: "شاید اتفاق انقلابی شگفت‌ انگیزی رخ دهد، چه کسی می ‌داند؟ امشب خواهیم فهمید، یکی از مهمترین لحظات در تاریخ طولانی و پیچیدۀ جهان. ۴۷ سال اخاذی، فساد و مرگ بالاخره پایان خواهد یافت. خدا مردم بزرگ ایران را حفظ کند!"

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده در سفر روز سه‌ شنبه خود به هنگری به خبرنگاران گفت که ایران در مورد ضرب الاجل ایالات متحده، تا مهلت مقرر شده پاسخ " مثبت یا منفی" خواهد داد.

ونس افزود: "امیدوارم آنان پاسخ درستی بدهند، زیرا آنچه ما واقعاً می‌ خواهیم جهانی است که در آن نفت و گاز آزادانه انتقال داده شود، جایی که مردم بتوانند توان پرداخت هزینۀ گرم کردن و سرد کردن خانه ‌هایشان را داشته باشند، جایی که مردم بتوانند توان پرداخت هزینۀ رفت و آمد به محل کار خود را داشته باشند. اگر ایرانی ‌ها درگیر تروریزم اقتصادی باشند، این اتفاق نخواهد افتاد."

ونس همچنین گفت که ایالات متحده "ابزاری در دست دارد که تا کنون تصمیم به استفاده از آن را نگرفته است."

او اضافه کرد: "رییس جمهور ایالات متحده می‌ تواند تصمیم استفاده از آن را بگیرد و اگر ایرانی ‌ها مسیر رفتار خود را تغییر ندهند، او تصمیم استفاده از [آن ابزار] را خواهد گرفت."