ترمپ: ایران هزینه هنگفت کشتن سربازان امریکایی را خواهد پرداخت

دونالد ترمپ در مورد کشتن سربازان امریکایی توسط ایران هشدار داد و گفت که کشتن سربازان امریکایی، هزینه چند برابر برای ایران دارد.

رییس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه ۲۰ جولای در حساب تروت سوشل خود نوشت: "هر بار که ایران یک سرباز امریکایی را می کشد، چندین برابر هزینه آن قتل را خواهد پرداخت! این دستور به پیت هیگست، وزیر جنگ، دنیل کین، لوی درستیز عمومی و تمام رهبران در اردو ابلاغ شده است."

سخنگوی قصر سفید گفته است که رییس جمهور ترمپ به خاطر تحویل گیری اجساد سربازان امریکایی کشته شده در جنگ با ایران و ادای احترام به آنان، شام سه شنبه ۲۱ جولای به پایگاه هوایی دووَر ایالت دیلاویر می رود.

وزارت جنگ ایالات متحده روز دوشنبه تصاویر دو تن از سربازان کشته شده در این جنگ را نشر کرد، و امروز سه شنبه نام یک سرباز دیگر امریکایی را که دو روز پیش در عراق کشته شد، اعلام کرد.

در پی تشدید حملات واشنگتن و تهران بر یکدیگر، وزارت خارجه ایالات متحده، در مورد سفر امریکایی ها به کشور های شرق میانه هشدار داد و گفت امریکاییان که می خواهند به یا از طریق کشور های شرق میانه سفر کنند، باید برنامه سفر خود را بازنگری کنند.

در هشداریه وزارت خارجه ایالات متحده همچنان آمده است که امریکاییان که در حال حاضر در شرق میانه استند، ممکن با لغو پرواز ها، مسدود شدن حریم فضایی و اختلال در مسیر سفر روبرو شوند.

ادامه حملات متقابل ایالات متحده و ایران

سنتکام یا قوماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده نا وقت دوشنبه شب از پایان دور تازه حملات بر اهداف نظامی ایران خبر داد و گفت که در این حملات، باز هم مراکز سوق و اداره نظامیان ایرانی و همچنان مراکز پرتاب میزایل ها و طیاره های بی سرنشین ایران، هدف قرار گرفت.

به گفته سنتکام، عبور کشتی های تجارتی از تنگه هرمز ادامه دارد و از اوایل ماه می تا اکنون، حدود ۹۰۰ کشتی تجارتی و ۴۵۰ میلیون بیرل نفت خام، از تنگه هرمز عبور کرده است.

تهران گفته است که در واکنش به این حملات امریکا، بر یک تصفیه خانه آب در کویت، شرکت امریکایی اماوزن در بحرین و مراکز نظامی ایالات متحده در کویت و اردن، با میزایل و طیاره های بی سرنشین حمله شد.

تلاش ها برای پایان دادن جنگ

با تشدید حملات ایالات متحده و ایران، تلاش های دپلوماتیک برای پایان دادن این حملات نیز بیشتر شده است. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان که کشورش آتش بس و سپس تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران را میانجیگری کرد، امروز سه شنبه ۲۱ جولای با سکندر مومنی، وزیر داخله ایران در اسلام آباد ملاقات کرد.

رویترز به نقل از مقام های پاکستانی گزارش داد که وزیر داخله ایران از پاکستانی ها خواسته که نقش میانجیگری خود را برای پایان دادن حملات متقابل بین واشنگتن و تهران از سر بگیرد.

از سوی هم، خبرگزاری اکسیوس گزارش داد که پاکستان، قطر و مصر به عنوان کشور های میانجی، طرح آتش بس ۱۰ روزه به امریکایی ها و ایرانی های پیشنهاد کرده اند.

بر اساس گزارش اکسیوس، رییس جمهور ترمپ ممکن طی چند روز آینده در مورد دو گزینه تصمیم بگیرد: گزینه اول، پذیرفتن آتش بس ده روزه و بازگشایی تنگه هرمز، و گزینه دوم، از سرگیری حملات تمام عیار امریکا و اسراییل بر ایران.