دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که واشنگتن در حال گفتگو با حکومت ایران است و مذاکرات رسمی میان دو طرف، بعد از چاشت روز دوشنبه (سوم اگست) آغاز خواهد شد.

رییس جمهور ترمپ این سخنان را به خبرنگاران در طیارۀ ویژۀ ریاست جمهوری بیان داشته افزود: "آنچه اکنون انجام می‌دهیم این است که با آنان در قالب مذاکره صحبت می‌کنیم. این مذاکرات فردا [دوشنبه] بعد از چاشت آغاز می‌شود و خواهیم دید چه پیش می‌آید."

دونالد ترمپ تاکید کرد که ترجیح می‌دهد از مسیر مذاکره به توافق برسد و از کشته‌شدن افراد جلوگیری شود. او گفت: "من دوست دارم این کار را انجام دهم، جان‌های زیادی را نجات دهم و مقدار زیادی توان و قدرت غیرضروری را صادقانه بگویم ذخیره می‌کنم."

رییس جمهور ترمپ در عین حال گفت که واشنگتن برای اقدام نظامی همچنان آماده است و در صورت لزوم، می‌تواند تصمیم به حمله بگیرد.

دونالد ترمپ گفت: "ما یک حملۀ روی دست داشتیم که می‌توانست بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم باشد. و برای آنان فاجعه‌بار می‌بود."

ترمپ علاوه کرد که آنان نمی‌خواستند "ما این کار را انجام دهیم. و صادقانه بگویم، عربستان سعودی هم نمی‌خواست. آنان فکر می‌کردند یک توافق قریب‌الوقوع است. و این توافق مربوط به تنگه هرمز و همچنین در نهایت خلع سلاح هسته‌ای ایران است."

رییس جمهور ترمپ گفت: "و توافق قریب‌الوقوع است، مربوط به تنگه هرمز. و در نهایت خلع سلاح هسته‌ای ایران. بنابراین وقتی این را می‌شنوم، می‌گویم، آیا می‌خواهیم برویم و این کار را انجام دهیم؟ و گروهی از مردم اند که احتمالا می خواهند من اینکار را انجام دهم و گروهی هم وجود دارند که نمی خواهند من این کار را انجام دهم."

دونالد ترمپ، شنبه شب در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس از "لغو حملات بر ایران" خبر داده گفت که ایران و کشورهای شرق‌میانه خواهان توقف این حملات شده اند.

رییس جمهور امریکا روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران بار دیگر گفت که عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، قطر و ایران از او خواسته‌اند حمله را متوقف کند.

دونالد ترمپ گفت: "آنان از ابعاد حمله آگاه بودند، چون می‌دیدند که چگونه در حال شکل‌گیری است."

رییس جمهور ترمپ در پاسخ به پرسشی در بارۀ موجودیت ضرب‌الاجل برای مذاکات با ایران گفت که هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

دونالد ترمپ گفت: "باید ببینیم اوضاع چگونه پیش می‌رود. ما هر زمانی که بخواهیم آمادۀ اقدام استیم."

با این‌حال، ترمپ تاکید کرد او "به دنبال کشتن مردم نیست... چون مردم می‌میرند، افراد زیادی می‌میرند و ما چنین چیزی را نمی‌خواهیم."

رییس جمهور امریکا گفت: "ایران به‌طور مشخص، و همچنین متحدان ما، از ما خواستند که به توافق برسیم. من از ولیعهد پرسیدم: شما دوست دارید ما چه کار کنیم؟"

آقای ترمپ گفت: "از ولیعهد [عربستان] پرسیدم: آیا ترجیح می‌دهید ما این کار (حمله) را علیه [حکومت] ایران انجام دهیم؟ آن‌ها گفتند ما بسیار ترجیح می‌دهیم یک توافق داشته باشیم، در مقابل یک حمله."

رییس جمهور ترمپ در مورد نگرانی این کشورها به خبرنگاران گفت: "شما نمی‌دانید این حملات به کجا منتهی می‌شوند. آیا آن‌ها با هجوم مردم به کشورشان و یک فاجعه روبه‌رو خواهند شد؟ اتفاقات بسیار بدی می‌تواند رخ دهد."

با این‌حال، پیت هگسیت، وزیر جنگ امریکا روز یکشنبه سخنان دونالد ترمپ، را که به خبرنگاران گفته بود حمله‌‌ای که قرار بود به حکومت ایران شود "از زمان جنگ جهانی دوم" بی‌سابقه بود، یک "حقیقت" خواند.

هگسیت افزود: "وزارت جنگ امریکا در سطحی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون هرگز دیده نشده است، آمادۀ اقدام بود، و همچنان آماده است." او افزود: "کاملا آماده و مسلح."