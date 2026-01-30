کمیته روابط خارجی مجلس سنای کانگرس ایالات متحدۀ امریکا روز پنج‌شنبه ۲۹ جنوری طرح "قانون ممنوعیت پرداخت پول مالیه دهندگان امریکایی به تروریستان" را تایید کرد.

هدف این طرح "لزوم یک استراتیژی برای مخالفت با حمایت مالی یا مادی کشورهای خارجی و سازمان‌های غیردولتی از طالبان" خوانده شده است.

این طرح در جنوری سال ۲۰۲۵ توسط تم شیهی، سناتور جمهوریخواه و چند سناتور دیگر امریکایی پیشکش شده بود.

سناتور شیهی پس از تایید این طرح در کمیتۀ روابط خارجی سنا، با نشر اعلامیه‌ای گفت: "هیچ توجیهی وجود ندارد که حتا یک سنت از پول مالیات‌دهندگان امریکایی به دستان کسانی برسد که آشکارا شعار "مرگ بر امریکا" سر می‌دهند."

شیهی در این اعلامیه به گزارش سال ۲۰۲۵ سرمفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان اشاره کرده است که بر اساس آن، پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ حدود ۱۰.۷۲میلیارد دالر به افغانستان سرازیر شده است که از این میان ۳.۸۳میلیارد دالر آن مستقیماً از پول مالیه دهندگان امریکایی بوده است.

در اعلامیۀ سناتور شیهی همچنان آمده است که بر اساس برخی تخمین‌ها حدود ۷۰درصد این پول به دست طالبان افتاده است.

جیم ریش، رییس کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای کانگرس ایالات متحده، در اعلامیه‌ای طرح "قانون ممنوعیت پرداخت پول مالیه دهندگان امریکایی به تروریستان" را یکی از "منطقی‌ترین" طرح‌هایی خوانده است که به گفتۀ وی در سال‌های اخیر در این کمیته بررسی شده است.

ریش در این اعلامیه گفته است: "این طرح به ممانعت از رسیدن حتا یک دالر امریکایی به سازمان‌های تروریستی در افغانستان، مانند طالبان، کمک خواهد کرد. نظامیان امریکایی سال‌ها با طالبان رزمیدند. بیش از ۲۰۰۰ امریکایی در افغانستان کشته و بیش از ۲۰هزار نفر زخمی شدند. سرازیر شدن پول هریک از مالیه دهندگان ما به این رژیم قاتل، سیلی محکمی به صورت این کهنه سربازان و خانواده‌هایشان خواهد بود."

با رویکار آمدن حکومت به رهبری رییس جمهور دونالد ترمپ در امریکا، وزارت خارجۀ ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۲۵ کمک‌های مستقیم امریکا را به افغانستان متوقف کرد، اما کمک‌های بشری کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی – که شماری از آنان از سوی ایالات متحده تمویل می‌شوند – برای افغانستان ادامه یافت.