سنتکام از پایان ششمین شب متوالی حملات بر ایران خبر داد

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای امریکایی تازهترین موج گسترده حملات خود علیه ایران را به پایان رساند.
سنتکام در بیانیهای گفت: "نیروها، جنگندهها، طیارههای بیسرنشین و کشتیهای جنگی امریکا، با استفاده از مهمات هدایتشونده دقیق، دهها هدف نظامی ایران را مورد حمله قرار دادند. "
براساس این بیانیه، تاسیسات ترصدی ساحلی، سیستمهای دفاع هوایی، زیرساختهای تدارکات نظامی و توانمندیهای دریایی رژیم ایران هدف این حملات بود.
سنتکام گفت که هدف این عملیات تضعیف بیش از پیش توانایی ایران برای تهدید دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجارتی اند که از تنگه هرمز عبور میکنند.
این ششمین شب پیاپی حملات ایالات متحده علیه ایران بود.
سنتکام میگوید که به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح، نیروهای نظامی ایالات متحده به تضعیف بیشتر تواناییهای نظامی ایران ادامه داده و ایران را در قبال حملات اخیر به کشتیهای تجاری پاسخگو قرار میدهد.
در اخیر بیانیه آمده است که در حال حاضر، بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی ایالات متحده در سراسر شرق میانه مستقر استند و همچنان در حالت هوشیاری کامل، آمادگی رزمی و توان عملیاتی بالا قرار دارند
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