وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید که افغان‌های واجد شرایط که قرار است به این کشور انتقال داده شوند، باید خود شان افغانستان را به مقصد یک کشور سوم ترک کنند.

لوک پولرد، وزیر دفاع بریتانیا در نامه‌ای که روز گذشته به پارلمان این کشور فرستاد، گفته است که حدود نه هزار افغان برای اسکان مجدد به بریتانیا، واجد شرایط شناخته شده و منتظر انتقال شان به این کشور اند، اما به گفته او، حکومت بریتانیا نمی‌تواند آنان را از افغانستان به یک کشور سوم انتقال دهد تا از آنجا به بریتانیا منتقل شوند.

پولرد همچنان افزود که برنامه صدور ویزه و اسکان مجدد به این افغان‌های واجد شرایط، در سال ۲۰۲۸ خاتمه خواهد یافت.

وزیر دفاع بریتانیا دلیل پایان دادن انتقال مستقیم افغان‌های واجد شرایط از افغانستان به بریتانیا را، صرفه جویی از پول مالیه دهندگان بریتانیایی و افزایش موارد رفتن خود افغان‌های واجد شرایط به کشور سوم، به ویژه پاکستان، به خاطر طی مراحل اسکان مجدد به بریتانیا خواند.

اداره تفتیش ملی بریتانیا در ماه گذشته میلادی گفت که اگر حکومت این کشور روند انتقال افغان‌های واجد شرایط به بریتانیا را سرعت نبخشد، این روند با سرعت کنونی شاید سه سال طول بکشد.

این در حالی است که سازمان عفو بین الملل گزارش داده که با روی کار آمدن حکومت فعلی در بریتانیا به رهبری حزب کارگر، میزان پذیرش تقاضای پناهندگی افغان‌ها از ۹۶در صد به ۳۴ در صد پایین آمده و شمار بیشتر زنان افغان که در بریتانیا تقاضای پناهندگی داده بودند، پاسخ منفی دریافت کرده اند.

عفو بین الملل با انتقاد تند از سیاست‌های مهاجرتی بریتانیا، رد تقاضای پناهندگی زنان و دختران افغان را "ظلم" بریتانیا علیه این زنان خوانده بود.

شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا اوایل هفتهٔ جاری فرستادن آنعده پناهجویان افغان را به افغانستان که برای دریافت پناهندگی پاسخ منفی دریافت کرده اند، رد نکرد.

بر اساس گزارش رسانه های بریتانیایی، خانم محمود گفته است که مذاکرات بین حکومت طالبان با اتحادیه اروپا در مورد اخراج برخی پناهجویان افغان را از نزدیک دنبال می‌کند و منتظر نتیجۀ آن است.

وزیر داخله بریتانیا همچنان گفته است که لندن به شرکای خود و سایر کشورها برای رسیدن به یک تصمیم مشترک به خاطر رسیدگی به موضوع پناهجویان که درخواست پناهندگی شان رد شده است، کار می کند.

پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که اتحادیه اروپا در حال بررسی میزبانی از نمایندگان طالبان در بروکسل برای گفتگو در مورد بازگشت مهاجران افغان است که اقامت قانونی در اروپا ندارند.

دیدبان حقوق بشر از این تصمیم اتحادیهٔ اروپا انتقاد کرده و گفته است که این اتحادیه نباید در ازای همکاری در زمینه برگشت مهاجران، به طالبان مشروعیت ببخشد. این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که بازگرداندن مردم به افغانستان، جان‌ها را به خطر می‌اندازد.

پیش از این ریچارد بنیت، گزارش‌گر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز در قبال هرگونه توافق برای اخراج افغان‌های ساکن در اروپا به افغانستان هشدار داده و آن را تهدیدی برای اصول اساسی حقوق بشر عنوان کرده است.