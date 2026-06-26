تشدید حملات اوکراین بر روسیه؛ زیلینسکی اعلام یک عملیات تاثیرگذاری ۴۰ روزه کرد

اوکراین در تلاش برای تغییر روند جنگ فرسایشی با روسیه، شب گذشته یکی از بزرگ‌ترین حملات طیاره‌های بی‌سرنشین خود را بر مناطق مختلف روسیه انجام داد.

وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور در جریان یک حمله گسترده شبانه، ۶۶۰ طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را بر فراز ۱۲ منطقه روسیه، شبه‌جزیره کریمیه تحت کنترول روسیه، بحیرهٔ سیاه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کرده است.

این حملات ساعاتی پس از آن انجام شد که ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین دستور آغاز "یک عملیات تاثیرگذاری ۴۰ روزه "را صادر کرد.

زیلینسکی هدف از این عملیات را افزایش فشار بر روسیه و وادار کردن مسکو به پایان دادن به جنگ خوانده است.

زیلینسکی گفت که در نشست اخیر رهبران هفت اقتصاد برتر جهان (جی۷) وعده‌های تازه‌ای برای دریافت کمک‌های نظامی از متحدان، از جمله دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، دریافت کرده است. به گفته او، این کمک‌ها توانایی اوکراین را برای افزایش فشار بر روسیه و کشاندن ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه به میز مذاکره تقویت خواهد کرد.

نیروهای امنیتی اوکراین گفته اند که در این حملات کشتی‌های نیروهای بحری روسیه، رادارهای دفاع هوایی و تاسیسات انرژی این کشور را هدف قرار داده اند.

رسانهٔ مستقل روسی "آسترا " گزارش داده است که در جریان این حملات، یک کارخانه مواد کیمیایی و یک نیروگاه برق آبی در شهر نووموسکوفسک هدف قرار گرفته و سبب آتش‌سوزی شده است.

اما مقام‌های روسیه تاکنون جزییات اندکی درباره خسارات ناشی از حمله شب گذشته منتشر کرده‌اند. وزارت دفاع روسیه همانند گذشته اعلام نکرده است که کدام اهداف مورد حمله قرار گرفته یا میزان خسارات واردشده چقدر بوده است.

سرگی سوبیانین، شاروال مسکو گفته است که نیروهای دفاع هوایی روسیه ۴۷ طیارهٔ بی‌سرنشین اوکراینی را که به سمت مسکو در حرکت بودند، سرنگون کرده، اما از تلفات یا خسارات آنها چیزی نگفته است.

اوکراین طی ماه‌های اخیر با استفاده از درون‌های دوربرد، اهدافی از جمله تاسیسات تولید نفت و زیرساخت‌های انرژی را در پشت خطوط مقدم و در عمق خاک روسیه هدف قرار داده که به گفته مقام‌های غربی و تحلیلگران، این حملات باعث اختلال در تامین سوخت و انتقال تجهیزات نظامی روسیه شده و فشار بر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، را افزایش داده است.