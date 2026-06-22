حملات دوربرد اوکراین بر روسیه افزایش یافته است

اردوی اوکراین می‌گوید که روز دوشنبه یک کارخانه تولید تجهیزات الکترونیکی برای میزایل‌های روسی را در منطقه ورونیژ روسیه هدف قرار داده است. این حمله تازه‌ترین ضربه به تاسیسات نظامی-صنعتی روسیه به شمار می‌رود که در نتیجه افزایش توانایی اوکراین در انجام حملات دوربرد وارد شده است.

ستردرستیز نیروهای مسلح اوکراین در بیانیه‌ای این کارخانه را "یکی از اجزای حیاتی" در تولیدات دفاعی روسیه توصیف کرده و گفته است که برای هدف قرار دادن این تاسیسات از میزایل‌های کروز استفاده کرده است.

هفته گذشته نیز اوکراین در یک حملهٔ طیاره بی‌سرنشین، یگانه پالایشگاه نفت مسکو را هدف قرار داد. این حمله یکی از بزرگ‌ترین حملات هوایی علیه شهر مسکو از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

مقامات روسیه گفته اند که در ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۳۰۱ طیارهٔ بی‌سرنشین اوکراین را سرنگون کرده اند که ۸۴ فروند آن به سوی مسکو در حرکت بودند. این آمار شامل مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین نیز می‌شود.

این حملات هم‌زمان با حملات روسیه بر اوکراین صورت گرفته که در آن کم از کم شش نفر به شمول یک پسر و پدر کشته شدند.

حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه، از جمله پالایشگاه‌های واقع در مسکو سبب شده تا دسترسی به پطرول و دیزل در روسیه، که سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان به شمار می‌رود، تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یابد.

در همین حال تامین مواد سوخت و سایر کالاها به کریمیه نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. اوکراین در این اواخر هم مسیرهای دریایی و هم راه‌های تدارکاتی کریمیه را هدف حملات خود قرار داده است.

کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که تلاش‌های فشرده‌ای برای کاهش پیامدهای منفی اختلال در تامین مواد سوخت در کریمیه جریان دارد.

دیمتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که در زمینه قیمت مواد نفتی در سراسر روسیه، یک میکانیزم هماهنگی میان دولت و شرکت‌های نفتی وجود دارد و تمامی اقدامات لازم در این زمینه در حال اجرا است.