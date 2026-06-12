اوکراین و روسیه در ۲۴ ساعت گذشته حملاتی هوایی گسترده‌ای را علیه یکدیگر انجام دادند. کییف پالایشگاه‌های نفت و یک مجتمع پتروشیمی روسیه و مسکو ایستگاه‌های خط آهن و برق اوکراین را هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه گفته است که طی یک شبانه روز گذشته ۲۳۱ طیارهٔ بی‌سرنشین اوکراین را سرنگون کرده است.

نیروهای هوایی اوکراین نیز اعلام کردند که روسیه ۱۱۷ طیارهٔ بی‌سرنشین به سوی اوکراین پرتاب کرده که واحدهای دفاع هوایی آنان ۱۰۲ فروند آن را سرنگون یا خنثی کرده اند.

به گفته مقامات روسی، در حملات اوکراین کم از کم دو نفر کشته و بیش از ۱۰ غیرنظامی زخمی شده اند. اما هر دو کشور، روسیه و اوکراین، هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد می‌کنند.

در همین حال وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای این کشور کنترول شهرک پرییوت را در منطقه دونتسک اوکراین به دست گرفته‌اند، اما تاکنون هیچ منبع مستقل دیگری این ادعا را تایید نکرده است.

به گزارش خبرگزاری انترفاکس، یک شرکت تامین‌کننده آب در دونتسک اوکراین که تحت تصرف و کنترول روسیه است، روز جمعه اعلام کرد که تامین آب در بخش‌هایی از این منطقه پس از حمله نیروهای کییف قطع شده است.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه یک حمله نیروهای اوکراینی به زیرساخت‌های انرژی موجب قطع برق یک تصفیه‌خانه آب شد، آب‌رسانی به شهرهای دونتسک متوقف شده است.

دونتسک یکی از چهار منطقه اوکراینی است که روسیه در سال ۲۰۲۲ آن‌ها را به عنوان بخشی از جنگ در اوکراین به خاک خود ضمیمه کرد..

حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت و سایر تاسیسات انرژی روسیه به یک چالش دایمی برای مسکو تبدیل شده است.