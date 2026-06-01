افغانستان بلندترین میزان مرگ و میر مادران را دارد

دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه ملل متحد (اوچا) میگوید که افغانستان یکی از بلندترین میزان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان را دارد.
این سازمان گزارش میدهد که در حال حاضر در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، حدود ۶۰۰ مادر باردار در هنگام زایمان، جان خود را در افغانستان از دست میدهند؛ آماری تکاندهندهای که به باور متخصصین صحت نشاندهندۀ نیاز فوری به خدمات صحی مؤثر و قابل دسترس میباشد.
اوچا گفته است که مراقبتهای تخصصی و کارمندان صحی زن، جانها را نجات میدهند، اما محدودیتها در مشارکت زنان، دسترسی به خدمات نجات بخش برای مادران و نوزادان را محدود میکند.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران را در آن کشور از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم و کار در سازمانهای دولتی و غیرحکومتی، سیر و سفر آزادانه و رفتن به اماکن عمومی محروم کرده اند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که سازمان جهانی صحت نیز ماه گذشته مرگ و میر مادران را در افغانستان یکی از جدیترین بحرانهای صحی عنوان کرده و گفته بود که بخش بزرگی از این مرگها ناشی از بیماریها و عوارضی است که "قابل پیشگیری و درمان" اند.
متخصصان تاکید می کنند که این عوارض و بیماریها کاملاً قابل پیشگیری و تداوی است، اما نبود دسترسی به مراقبتهای صحی بهموقع و حضور نیروی صحی مسلکی در هنگام ولادت، این خطرات را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
سازمان جهانی صحت گزارش میدهد که در هر ساعت یک مادر در افغانستان به دلیل مشکلات صحی قابل پیشگیری میمیرد؛ آماری تکاندهندهای که به باور متخصصین صحت نشاندهندۀ نیاز فوری به خدمات صحی مؤثر و قابل دسترس میباشد.
این سازمان تاکید کرده است که باوجود بهبود نسبی وضعیت مراقبتهای صحی در سالهای اخیر در افغانستان، زندگی بسیاری زنان در دوران حاملگی و ولادت هنوز با خطرات تهدید کنندۀ حیات مواجه است.
گروه