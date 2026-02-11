ملل متحد به حکومت طالبان: اجازه دهید دختران افغان درس بخوانند

سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۱ فبروری به مناسبت "روز بین‌المللی زنان و دختران در علم" حکومت طالبان را ترغیب کرده است تا محدودیت‌ها بر آموزش دختران و زنان در افغانستان را لغو کند.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که "۱۶۰۷ روز" محرومیت دختران و زنان افغان از آموزش نمایانگر "چهار سال فرصت از دست رفته و آیندۀ تاریک" است.

حکومت طالبان اندکی پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، دختران و زنان افغان را از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه و در دسمبر ۲۰۲۲ آنان را از آموزش در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی منع کرد.

سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین‌المللی زنان و دختران در علم گفته است که محرومیت زنان و دختران افغان از آموزش نه تنها منجر به "حاشیه راندن" می‌شود بلکه سد راه "توسعۀ کشور و رفاه بلند مدت" زنان و دختران می‌شود.

این سازمان خطاب به حکومت طالبان نگاشته است: "اجازه دهید تا دختران افغان درس بخوانند".

ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان نیز به مناسبت این روز در پیامی در شبکۀ ایکس نگاشته است: "از نرس و قابله تا پژوهشگر، نقش فعال آنان [زنان و دختران] برای سلامت و رفاه افغانستان حیاتی است. زنان باید در قلب علوم قرار داشته باشند."

سازمان ملل متحد در اوایل سال روان اعلام کرد که محدودیت های طالبان در افغانستان باعث شده است تا ۲.۲ میلیون دختر نوجوان از آموزش در مقطع متوسطه محروم شوند و فرصت‌های آیندۀ آنان و انکشاف کشور به شدت محدود شود.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در پیامی به مناسب این روز نگاشته است: "رشد و توسعه جامعه بشری در ابعاد مختلف، مستلزم نقش‌آفرینی زنان و دختران است و این در صورتی ممکن است که زنان و دختران به علم دسترسی داشته باشند."

کرزی در این پیام به زنان و دختران افغان سفارش کرده است که برای دسترسی به علم و آموزش و مشارکت در رشد و توسعه کشور از هر راه ممکن تلاش کنند.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) هشدار داده است که اگر محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان و دختران تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، شمار دختران محروم از آموزش در آن کشور به بیش از چهار میلیون نفر خواهد رسید.

روز بین‌المللی زنان و دختران در علم از سال ۲۰۱۵ به اینسو، همه ساله به تاریخ ۱۱ فبروری تجلیل می‌شود که هدف آن ترویج دسترسی کامل و برابر زنان و دختران در علوم، تکنالوژی، انجنیری و ریاضیات است.

با وصف انتقاد گستردۀ بین‌المللی از رویکرد سختگیرانۀ طالبان در زمینۀ آموزش زنان و دختران، طالبان در آغاز این ممنوعیت را موقتی عنوان کرده و گفته بودند که روی نصاب تعلیمی و محیط مناسب آموزشی مطابق شریعت اسلامی برای دختران کار می‌کنند، اما با گذشت بیش از چهار سال هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است.