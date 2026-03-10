مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، وضعیت افغانستان را پس از چهار سال حاکمیت طالبان بر آن کشور "بسیار دشوار" خوانده گفت که سیاستهای طالبان باعث "بحران انسانی و اقتصادی شده و محدودیت های شدید بر حقوق زنان و سایر حقوق اساسی مردم اعمال شده است."
والتز این سخنان را روز دوشنبه (۹ مارچ)، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران کرد که در مورد افغانستان برگزار شده بود.
مایک والتز خواهان "ارزیابی دقیق سودمند بودن کمکها و تعاملات بین المللی در افغانستان" شده گفت که بودجۀ ماموریت یوناما، بزرگترین بودجه در میان ماموریتهای سیاسی ویژۀ جهان است، حتی به گفتۀ مایک والتز، پس از آنکه بودجۀ سال ۲۰۲۶ آن ۱۵ درصد کاهش یافته است.
گزارش ربعوار سرپرست یوناما
جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و سرپرست هیات معاونت این سازمان در افغانستان (یوناما)، گفت که افغانستان با "چندین بحران همزمان" رو به روست و بیثباتی منطقهای میتواند این کشور را بیش از پیش به سوی فروپاشی سوق دهد.
گانیون روز دوشنبه حین ارایۀ گزارش ربعوار خود در مورد وضعیت سیاسی و حقوق بشری افغانستان، به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: "درگیری با پاکستان هزینههای سنگین انسانی و اقتصادی داشته است" که به گفتۀ وی وضعیت افغانستان را در مرزها به وخامت کشانده است.
جورجیت گانیون، همچنان نگرانی انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد را در بارۀ "افزایش تنشها و تاثیر آن بر غیرنظامیان" تکرار کرد. او گفت که انزوای افغانستان از جامعۀ جهانی همچنان مانع اصلی پیشرفت در زمینۀ خودکفایی اقتصادی، مبارزه با تروریزم، حقوق بشر و ثبات است.
گانیون، همچنان به پیشرفتهای نیز در این مدت چهار سال گذشته اشاره کرد که شامل "ادامۀ ممنوعیت کشت تریاک، پروژههای بزرگ زیربنایی و بازگشت میلیونها افغان مهاجر" به افغانستان شامل میباشد.
گانیون ضمن انتقاد از ادامۀ پالیسی طالبان بر ممنوعیت تحصیل و فعالیتهای اجتماعی زنان از حکومت طالبان خواست "ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد و آموزش دختران را لغو کنند، گفتوگو با پاکستان را از سر بگیرند و از غیرنظامیان حفاظت کنند" تا به گفتۀ این مقام ملل متحد، زمینۀ بازگشت افغانستان به تعامل با جامعۀ جهانی فراهم شود.
جورجیت گانیون در ضمن از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست به همکاری و حمایت از روند پیشرفت در افغانستان ادامه دهند.
واکنش کشورهای منطقه
در این نشست شورای امنیت در مورد وضعیت سیاسی و حقوق بشری افغانستان، اکثر کشورهای شرکت کننده از وضعیت روان در افغانستان ابراز نگرانی کردند و بیشتر بر دسترسی زنان و دختران به تعلیم و کار تاکید کردند.
فو کونگ، نمایندۀ چین در سازمان ملل متحد، در این نشست گفت که افغانستان با چالشهای متعدد به شمول انکشاف بشری، مبارزه با تروریزم و تامین حقوق بشر مواجه است.
فو کونگ این را هم گفت که بیش از ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشری نیاز دارند. او از کشورهای کمک کننده خواست تا به امدادرسانی خود به افغانستان ادامه دهند.
واسیلی نیبنیزیا، نمایندۀ روسیه در این نشست بر "تعامل معنی دار با طالبان" تاکید ورزید.
عاصم افتخار احمد، نمایندۀ پاکستان در این نشست گفت که افغانستان، تعهدات دادۀ شدۀ خود را در توافق دوحه عملی نکرده و افغانستان امروز "به پناهگاه گروههای تروریستی و نیابتی مبدل شده است."
نصیر فایق، سرپرست دایمی نمایندگی افغانستان در ملل متحد گفت که ارتباط طالبان با گروههای تروریستی در داخل خاک افغانستان، این کشور، منطقه و جهان را با فضای مملو از خطر مبدل کرده است. او افزود که اکنون "به جامعۀ جهانی و شورای امنیت آشکار شده است که طالبان علاقمند تغییر معنی دار در افغانستان نیستند."
حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش، در مورد اظهارات شرکت کنندگان نشست شورای امنیت در مورد افغانستان ابراز نظر نکرده اند اما در گذشته باوجود انتقاد جامعۀ بین المللی تاکید کرده اند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان بر مبنای اصول اسلام تامین است.
