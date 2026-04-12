یوناما به طالبان: در مورد حمله هرات تحقیق کنید

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) خواستار تحقیق در مورد حمله اخیر در هرات شد.

جورجیت گانوین، سرپرست یوناما امروز یکشنبه (۱۲ اپریل) با نشر اعلامیه ای گفت: "از مقامات حاکم می خواهیم که تحقیقات کامل را [در پیوند به حمله در هرات] انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که از همه جوامع در سراسر افغانستان در برابر خشونت های مسلحانه حفاظت می شود."

در این اعلامیه آمده است که یوناما کشته شدن حد اقل ۱۱ نفر و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر را در این حمله تایید می کند و تلفات این شامل زنان و کودکان نیز است.

ریچارد بینیت، نماینده ویژه ملل متحد در امور بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز این حمله را "وحشیانه" خواند و گفت که این حمله نه تنها باید محکوم گردد بلکه باید در مورد آن به طور مستقل تحقیق شود.

آقای بینیت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس همچنان خواستار به عدالت کشاندن عاملان این حمله شد و افزود که قربانیان این حمله شیعیان است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، ساعاتی پس از وقوع این حمله در حساب ایکس خود نوشت: "مردان مسلح ناشناس سوار بر موتر سایکل، در نزدیکی منطقه سیل‌ زده‌ ای در قریه قبرزون ولسوالی انجیل ولایت هرات، بر غیر نظامیان که معمولاً جمعه‌ها در آنجا جمع می‌شوند، گلوله باری کردند."

مسوولیت این حمله را تا اکنون فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است.