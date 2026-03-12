سازمان ملل متحد در گزارش تازۀ خود در بارۀ افغانستان اعلام کرده است که وضعیت انسانی، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور، همچنان نگران کننده است.
این گزارش براساس قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، تهیه شده و هر سهماه یکبار در بارۀ وضعیت افغانستان و فعالیتهای دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در امور افغانستان (یوناما) ارایه میشود.
در این گزارش برعلاوۀ سایر مسایل به بخش امنیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سه ماه گذشته پرداخته و نگاشته است که از اول ماه نومبر ۲۰۲۵ تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۶، در مجموع ۲۶۶۰ رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۷.۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
استناد به این گزارش، در این سهماه گروههای مخالف مسلح حکومت طالبان، چالش جدی را برای حاکمیت طالبان ایجاد نکرده اند.
با اینحال در ولایتهای بدخشان، بلخ، فاریاب، هرات، کنر، قندز، کابل، قندهار، لوگر و پنجشیر چندین حمله انجام شده است که گروههای مانند جبهۀ آزادی افغانستان، جبهۀ مقاومت ملی افغانستان با چند گروه دیگر مسوولیت ۳۶ رویداد امنیتی (به شمول حملات راکتی، بمهای دستی و گلولهباری بر پوستهها و کاروانها) را به عهده گرفته اند که ۱۴ مورد آن تایید شده است.
باوجودیکه سخنگویان حکومت طالبان از تامین امنیت و عدم موجودیت گروه های تروریست مانند داعش در افغانستان سخن میگویند، گزارش سهماهۀ سازمان ملل متحد حاکیست که در ۱۹ جنوری، انفجاری در یک رستورانت چینایی در کابل رخ داد که مسوولیت آنرا شاخۀ خراسان گروه داعش به عهده گرفت.
منشی عمومی سازمان ملل متحد در این گزارش خود از درگیریهای مرزی میان حکومت طالبان و نظامیان پاکستان و ایران تذکر داده گفته است که این مناطق شاهد چندین درگیری مسلحانه بود که شامل تبادل گلوله و بسته شدن موقت برخی گذرگاههای مرزی بود.
در گزارش آمده است که مرز تاجیکستان نیز شاهد برخوردهای نظامی بود که منجر به تلفات غیرنظامیان شده است.
درگیریهای مرزی با پاکستان
در گزارش سازمان ملل متحد از افزایش درگیریهای روان در امتداد مرز با پاکستان به شمول گلولهباری، حملات هوایی و طیاره های بدون سرنشین تذکر رفته تاکید شده است.
در این گزارش گفته شده است که در این مدت سه ماه، حملات هوایی و طیارههای بی سرنشین در چندین ولایت افغانستان گزارش شده و اذعان یافته که در برخی موارد باعث کشته شدن یا زخمی شدن افراد نیز شده است.
سازمان ملل متحد در این گزارش از درگیریهای ماه نومبر در امتداد مرز ولایات خوست و پکتیکا؛ درگیریهای مکرر بین ۷ تا ۱۷ جنوری در امتداد مرز افغانستان و پاکستان در ولایت کنر؛ درگیریهای ۱۹ و ۲۰ جنوری در امتداد مرز ولسوالی معروف ولایت قندهار با پاکستان و تبادل آتش ۳۱ جنوری در ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار – پس از آنکه نیروهای پاکستانی ساخت یک برج را در نزدیک حصار مرزی آغاز کردند - گزارش شده است.
سازمان ملل متحد در این گزارش، همچنین ۴۷ رویداد امنیتی مرتبط با کارکنان سازمان ملل متحد را ثبت کرده است که کمی بیشتر از سال گذشته میباشد.
تداوم نقض حقوق بشر
در این گزارش آمده است که طالبان همچنان کنترول کامل افغانستان را در دست دارند و محدودیتهای گستردهای را بر حقوق زنان و دختران اعمال میکنند که شامل جلوگیری از حضور زنان کارمند در دفترهای سازمان ملل متحد میباشد.
در گزارش سه ماهۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد تاکید شده است که افغانستان شاهد تداوم نقض حقوق بشر به شمول مجازاتهای بدنی، اعدامهای علنی و محدودیت بر رسانه بوده است.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که با کاهش کمکهای بین المللی، بازگشت گستردۀ مهاجران [به ویژه از ایران و پاکستان]، خشکسالی و بحرانهای طبیعی، وضعیت انسانی افغانستان بدتر شده است.
براساس برنامۀ کمکهای بشردوستانۀ سال ۲۰۲۶، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند و برای کمکرسانی به ۱۷.۵ میلیون نفر، حدود ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه، درخواست شده است.
گروه