هشدار ملل متحد از مشکلات مهاجران افغان عودت کننده از ایران به افغانستان

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که برای مهاجران افغان که با فرار از جنگ در ایران به افغانستان بر می‌گردند "گزینه‌های خوب" وجود ندارد.

عرفات جمال، نمایندۀ کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، روز چهارشنبه ۱۸ مارچ با نشر پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفته است که مهاجران افغان به محض رسیدن به افغانستان که درگیر چندین بحران است "در چرخه‌ای از بیجاشدگی" گیر می‌مانند.

جمال ضمن فراخوان کمک جهانی به مهاجران افغان گفته است: "اگر آنان در ایران بمانند، عواقب بمباران و رکود اقتصادی را متحمل خواهند شد. اگر بخواهند که به افغانستان برگردند، به کشوری بر می‌گردند که درگیر جنگ است."

حکومت طالبان در افغانستان از اواخر ماه فبروری به اینسو درگیر جنگ با پاکستان است و در سه هفتۀ پسین به گفتۀ سازمان ملل متحد جنگ به ده ولایت افغانستان گسترش یافته و قوای هوایی پاکستان تقریباً روزمره در شماری از ولایت‌های افغانستان به شمول شهر کابل، حملات هوایی را انجام داده اند.

همزمان با این، ایران درگیر جنگ با ایالات متحده و اسراییل است و شهرهای ایران به شمول تهران، پایتخت آن کشور، که میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان است، از حدود سه هفته به اینسو آماج حملات نظامیان امریکایی و اسراییلی قرار دارد.

عرفات جمال گفته است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان "مهارت و زیربنای" لازمی را برای کمک به مهاجران عودت کنندۀ افغان دارد و فقط برای رسیدگی به آنان به پول نیاز دارد.

پیش از این سازمان ملل متحد با اشاره به برگشت گستردۀ مهاجران افغان از ایران و پاکستان، هشدار داده بود که افغانستان در سال ۲۰۲۶ در معرض یک بحران بی‌پیشینۀ بشری قرار گرفته است و برای رسیدگی به نیازهای بشری – که نصف جمعیت افغانستان به آن نیاز دارد – ملل متحد خواستار بودجۀ ۱.۷۱ میلیارد دالری شده است.

در یک انکشاف دیگر، محکمۀ عالی شهر پشاور، مرکز ایالت خیبرپشتونخوا پاکستان، در پیوند به اقامۀ دعوای شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان حکم کرده است که از این به بعد سند اقامت موسوم به (PoR) و کارت شهروندی افغانستان (ACC) نمی‌تواند اسناد معتبر قانونی برای اقامت مهاجران افغان در پاکستان باشد.

سازمان ملل متحد تخمین زده است که در حال حاضر کم و بیش دو میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کند و از آغاز روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان در سال ۲۰۲۳ به اینسو، نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان به شمول دارندگان کارت‌های PoR و ACC و نیز مهاجران فاقد مدرک اقامت، از پاکستان به افغانستان برگشته اند که بیشتر آنان جبراً اخراج شده اند.