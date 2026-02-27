وزارت خارجه ایالات متحده به صدای امریکا گفت که واشنگتن "از تشدید تنش‌ها و آغاز درگیری‌های اخیر بین طالبان و پاکستان آگاه است و همچنان اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد."

این اظهارات در پاسخ به درخواست سرویس افغانستان صدای امریکا در مورد گزارش‌های درگیری‌های اخیر بین طالبان و پاکستان مطرح شد.

درگیری‌های شدید بین دو کشور همسایه در امتداد خط دیورند گزارش می‌شود، جایی که مقامات پاکستان و طالبان افغانستان پس از چند روز درگیری مرزی، ادعاهایی مبنی بر تلفات سنگین در میدان نبرد را رد و بدل می‌کنند.

مقامات وزارت خارجه ایالات متحده پیوسته بر لزوم خویشتنداری و گفتگو بین دو کشور تاکید کرده‌اند.

وزارت خارجه ایالات متحده در درخواست قبلی صدای امریکا تایید کرده است که از حملات پاکستان بر کمپ های منصوب به تحریک طالبان پاکستان و داعش خراسان در امتداد مرز با افغانستان نیز آگاه بوده است.

این سخنگو خاطرنشان کرد که مردم پاکستان از دست گروه‌های تروریستی رنج زیادی کشیده‌اند و تاکید ورزید که پاکستان حق دارد از خود در برابر تروریزم محافظت کند.

در عین حال، وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که طالبان باید به تعهدات ضد تروریزم خود پایبند باشد و اطمینان حاصل کند که حملات تروریستی از خاک افغانستان انجام نمی‌شود.

این اظهارات، تمرکز مداوم واشنگتن بر مبارزه با تروریزم و ثبات منطقه‌ای را در بحبوحه تشدید تنش‌ها در امتداد مرز افغانستان و پاکستان برجسته می‌کند.

از دیدگاه واشنگتن، نگرانی اصلی همچنان مبارزه با تروریزم است.

این گفته‌ها پس از اظهارات مشرف زیدی، سخنگوی صدراعظم پاکستان، منتشر شد که می‌گوید نیروهای پاکستانی ۱۳۳ جنگجوی طالبان افغان را کشته و بیش از ۲۰۰ نفر دیگر را در عملیات‌های جاری (پنجشنبه شب ۲۶ فبروری)، زخمی کرده‌اند. زیدی افزود که "تلفات بسا بیشتری" از حملات پاکستان در شهرهای افغانستان از جمله کابل، پکتیا و قندهار وجود داشته است.

با این حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ادعاهای تلفات را رد کرده در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت که در تازه ترین حملات پنجشنبه شب پاکستان "هیچ‌کس زخمی نشده است".

مانند بسیاری درگیری‌های قبلی بین دو طرف، تایید مستقل آمار تلفات دشوار است. هر دو طرف، یکدیگر را به وارد کردن آسیب به غیرنظامیان متهم کرده‌اند و در عین حال تلفات خود را کم اهمیت جلوه داده‌اند.

مقامات حکومت طالبان می‌گویند که نیروهای طالبان در پاسخ به حملات هوایی مکرر در روزهای اخیر، عملیات تهاجمی گسترده‌ای را علیه پایگاه‌های نظامی پاکستان آغاز کرده‌اند.

مجاهد در شبکه‌های اجتماعی ایکس با نشر پیامی گفت که نیروهای افغان بیش از ۱۵ پوستۀ پاکستانی را در عرض چند ساعت تصرف کرده‌اند و ادعا کرد که ده‌ها سرباز پاکستانی کشته یا اسیر شده‌اند.

پاکستان نیز به نوبه خود می‌گوید که نیروهای طالبان در چندین منطقه در ایالت خیبر پختونخوا "بدون دلیل گلوله باری" کردند و اردوی پاکستان "فوراً و به طور مؤثر" به آن پاسخ دادند.

این تشدید تنش‌ها پس از ماه‌ها خشونت مرزی رخ داده است. طبق گزارش ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان، حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا در اوایل این هفته منجر به کشته شدن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، شده است.

حکومت طالبان می‌گوید که حداقل ۱۸ نفر در این حملات کشته شده‌اند و ادعای پاکستان مبنی بر کشته شدن بیش از ۸۰ شبه‌نظامی را رد می‌کند.

تنش‌ها بین اسلام‌آباد و کابل از زمان درگیری‌های مرگبار در ماه اکتوبر که بیش از ۷۰ کشته از هر دو طرف برجای گذاشت و منجر به بسته شدن طولانی مدت مرزها شد، به طور پیوسته رو به وخامت گذاشته است.

تلاش‌های میانجی‌گرانه توسط قطر، ترکیه و اخیراً عربستان سعودی برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع صورت گرفته است، اما هنوز توافق پایداری حاصل نشده است.

اسلام‌آباد، حکومت طالبان را به عدم مهار گروه‌های شبه‌نظامی فعال در خاک افغانستان، به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان که حملات مرگباری را در داخل پاکستان انجام داده است، متهم می‌کند. حکومت طالبان به کرات فراهم کردن پناهگاه‌های امن را به چنین گروه‌هایی رد کرده است.