حکومت طالبان شامگاه پنجشنبه ۲۶ فبروری اعلام کرد که در پاسخ به حملات پاکستان بر خاک افغانستان، حملات انتقام‌جویانه علیه پاکستان آغاز شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در پستی در شبکۀ ایکس نگاشت: "در واکنش به تمردها و سرکشی‌های مکرر حلقۀ خاص نظامی پاکستان، عملیات گستردهٔ تهاجمی علیه مراکز و تاسیسات نظامی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند آغاز گردید."

وزارت اطلاعات پاکستان، با نشر بیانیه‌ای در شبکۀ ایکس، حملات طالبان را تایید کرده و نگاشته است که "اقدام بی‌دلیل رژیم طالبان افغانستان در امتداد مرز پاکستان و افغانستان با پاسخ فوری و موثر مواجه شد."

پاکستان در اواخر شامگاه شنبۀ گذشته و اوایل بامداد یکشنبه چندین ولسوالی مرزی ولایت ننگرهار و ساحاتی را در ولایت پکتیکا آماج حملات هوایی قرار داد که به گزارش سازمان ملل متحد، کم از کم ۱۳ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان در این حملات کشته شدند.

مجاهد با نشر ویدیوها و تصاویری در شبکۀ ایکس که صدای امریکا مستقلانه آن را تایید کرده نتوانسته است، ادعا می‌کند که نیروهای طالبان "۱۵ پوستۀ" نیروهای پاکستانی را در امتداد خط دیورند در ولایت‌های ننگرهار و کنر تصرف کرده و به گفتۀ وی شمار زیاد "نیروهای دشمن" کشته و دستگیر شده اند.

اما وزارت اطلاعات پاکستان گفته است که بر اساس گزارش‌های اولیه "تلفات سنگین" بر طالبان وارد شده و "چندین پوستۀ آنان با تجهیزات شان" تخریب شده است. در بیانیۀ این وزارت، حملات طالبان در ساحات چترال، خیبر، مهمند، کرم و باجور تایید شده و گفته شده است که "طالبان افغانستان مرتکب اشتباه محاسباتی شدند."

سخنگویان حکومت طالبان گفته اند که حملات انتقامجویانۀ این گروه علیه نظامیان پاکستانی در نقاط مختلف ولایت‌های پکتیا، خوست، کنر و ننگرهار ادامه دارد.

صدای امریکا در مورد ادعای طالبان مبنی بر حملۀ انتقامجویانه بر پاکستان، خواستار واکنش وزارت خارجۀ ایالات متحده شده است، اما تا زمان نشر این گزارش، واکنشی دریافت نکرده است.

با اینحال، وزارت خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه، در واکنش به حملات پاکستان بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا، در پاسخ به پرسش صدای امریکا گفت: "پاکستان حق دارد تا در برابر تروریزم، از خود حفاظت کند."

دفتر مطبوعاتی وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با ارسال یک ایمیل به بخش افغانستان صدای امریکا گفت: "مردم پاکستان از دست تروریست‌ها رنج زیادی کشیده‌اند. پاکستان حق دارد از خود در برابر تروریزم محافظت کند."

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا همچنان گفته است که "طالبان باید به تعهدات ضد تروریزم خود پابند بوده و اطمینان حاصل کنند که حملات تروریستی از خاک افغانستان انجام نمی‌شود".

حکومت طالبان، همواره ادعا کرده است که به هیچ گروهی اجازۀ استفاده از خاک افغانستان را نداده است.