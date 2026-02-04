شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه چهارم فبروری ۲۰۲۶ نشستی را در مورد بررسی تهدید‌های تروریزم، به شمول فعالیت گروه دولت اسلامی (داعش) و شاخۀ خراسان این گروه، برگزار می‌کند.

این نشست شورای امنیت بر گزارش استراتیژیک منشی عمومی سازمان ملل متحد تمرکز دارد، گزارشی که در آن تهدید داعش علیه صلح و امنیت جهانی بررسی شده است.

در این گزارش آمده است که شاخۀ خراسان داعش در شمال افغانستان، به ویژه در ساحات هم مرز با پاکستان، فعال بوده و قابلیت عملیاتی برای انجام حملات در منطقه را حفظ کرده است.

در این گزارش استراتیژیک آمده است که داعش از منازعات مسلحانه، بی‌ثباتی سیاسی و اقتدار ضعیف حکومت‌ها بهره برده و تهدید مداوم را نه تنها به صلح و امنیت جهانی بلکه به حقوق و توسعۀ بشری متوجه می‌کند.

شاخۀ خراسان داعش مسوولیت حملۀ مرگبار تاریخ ۱۹ جنوری در شهر کابل را به دوش گرفت که در آن یک شهروند چین و شش شهروند افغانستان کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده و بر ضرورت همکاری برای مبارزه با تهدیدهای تروریستی تاکید کرد.

با وصف نگرانی بین‌المللی از فعالیت داعش در افغانستان، حکومت طالبان تهدید داعش را کم اهمیت جلوه داده و مدعی است که حضور داعش در افغانستان "بزرگنمایی" شده است.