پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا در دیدار با علی الزیدی، صدر اعظم عراق ضمن تاکید بر ضرورت تعمیق همکاری دو جانبه میان واشنگتن و بغداد، از وی خواست که گروه‌های مسلح همسو با ایران را در عراق خلع سلاح کند.

هگسیت روز سه شنبه ۱۴ جولای به صدر اعظم عراق گفت که بغداد برای تقویت همکاری با واشنگتن باید حاکمیت خود را اعمال کند. او افزود که عراق باثبات می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های تجاری و دفاعی میان واشنگتن و بغداد باشد.

وزیر جنگ ایالات متحده گفت که گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران در بهار امسال مسوول بیش از ۶۰۰ حمله بر نظامیان امریکایی بوده اند.

به گفتۀ هگسیت واشنگتن انتظار دارد که نیروهای امنیتی عراق، از جمله پیش‌مرگه و دیگر نیروهای امنیتی کرد، با کاهش ماموریت ایتلاف بین‌المللی علیه داعش، نقش اصلی را در مبارزه علیه این گروه بر عهده بگیرند.

زیدی پیش از چاشت سه شنبه با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در قصر سفید دیدار کرد. ترمپ در این دیدار ایران را به نام "قلدر شرق میانه" یاد کرد و گفت که ایرن در گذشته "بار بزرگتری بر دوش عراق" بوده است.

در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری، رییس جمهور ترمپ به صدر اعظم الزیدی گفت: "عراق به دلیل داشتن نفت ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد... و ما قرار است معاملات زیادی انجام دهیم. قرار است مشاغل زیادی برای هر دو کشور ایجاد کنیم و قرار است نفت زیادی از آنجا خارج کنید. نفت زیادی در حال استخراج است و شرکت‌های امریکایی این کار را انجام می‌دهند."

زیدی گفت: "عراق یکی از اعضای بنیانگذار اوپک است... حق ما این است که سهم منصفانه‌ای برای عراق در اوپک دریافت کنیم."

او همچنان به جنگ‌های گذشتۀ عراق با گروه دولت اسلامی (داعش) اشاره کرد و گفت که این جنگ هزینه‌های هنگفتی بر عراق وارد کرده و زیربناهای آن کشور را ویران کرده است. به گفتۀ الزیدی میزان خسارت‌های واردۀ ناشی از جنگ با داعش در عراق از ۴۰۰میلیارد دالر فراتر رفته است.

الزیدی عهد کرده است که اقتصاد شکنند عراق را احیا کند و نیروهای حامی ایران را که بر تاسیسات امریکایی حمله می‌کنند، خلع سلاح کند.

حکومت زیدی به گروه‌های مسلح در عراق که واشنگتن آنان را به صفت سازمان‌های تروریستی می‌پندارد، تا ۳۰ سپتمبر مهلت داده است تا خلع سلاح شوند. هرچند شماری از گروه‌های مسلح به همکاری با الزیدی تمایل نشان داده اند، برخی دیگر طرح خلع سلاح شدن را قاطعانه رد کرده اند.

با اینحال، شهر نجف در عراق، هفتۀ گذشته میزبان مراسم بزرگ جنازۀ علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران بود که در حملات ایالات متحده و اسراییل بر تهران کشته شد.