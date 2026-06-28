امریکا در واکنش به حملات ایران، باردیگر این کشور را هدف قرار داد

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) می‌گوید که به دستور دونالد ترمپ،‌ رییس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح ایالات متحده چندین هدف را در داخل خاک ایران مورد حمله هوایی قرار داده اند.

این دومین حمله پی‌هم نیروهای امریکایی بر ایران در دو روز گذشته است که در واکنش به حملات نیروهای ایرانی علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود.

سنتکام در بیانیه‌ای روز شنبه ۲۷ جون گفت: "پس از حملات روز گذشته امریکا که در پاسخ به حمله ایران برکشتی موسوم به ایور لولی" انجام شد، به ایران فرصت داده شد تا به توافق آتش‌بس پایبند بماند، اما این کشور چنین نکرد. نیروهای ایرانی صبح امروز ساعت ۴:۳۰ به وقت شرق ایالات متحده، با استفاده از یک طیارهٔ بی‌سرنشین تهاجمی، نفتکش موسوم به کیکو را هدف قرار دادند. این نفتکش با پرچم پاناما، در نزدیکی تنگه هرمز در حال عبور بود و بیش از دو میلیون بشکه نفت خام را حمل می‌کرد."

سنتکام گفته است که حملات روز شنبه درپاسخ مستقیم به حملات ایران علیه کشتیرانی تجاری صورت گرفته است. در بیانیه آمده است که طیاره‌های نظامی ایالات متحده تاسیسات نظارتی نظامی، سیستم‌های مخابراتی، مواضع دفاع هوایی، تاسیسات نگهداری دورن و توانایی‌های ماین‌گذاری ایران را هدف قرار دادند.

سنتکام در ادامه افزوده است که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نیروهای ایالات متحده همچنان هوشیار، آماده و دارای توانایی کامل برای انجام ماموریت‌های خود استند.