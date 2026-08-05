یک مقام وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه پنجم اگست به صدای امریکا گفت که مذاکرات صلح لبنان و اسراییل در شهر روم، پایتخت ایتالیا، با میانجیگری ایالات متحده "بسیار سازنده" بوده است.
این مقام امریکایی به بخش فارسی صدای امریکا گفت که مذاکرات فردا پنجشنبه نیز ادامه مییابد. به گفتۀ این مقام، مذاکرات بر مجموعهای از مسایل سیاسی و نظامی متمرکز بود.
او افزود که تیمهای فنی در جریان این نشستها در تعیین جزییات کلیدی مربوط به اجرای "چارچوب سهجانبه" پیشرفتهایی حاصل کردهاند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که دور تازۀ مذاکرات میان اسراییل و لبنان با میانجیگری واشنگتن در شهر روم آغاز شده است.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده با بیان اینکه این مذاکرات تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، در پیامی در شبکۀ ایکس نگاشته است که امریکا به حمایت از دولتهای اسراییل و لبنان برای پیشبرد این روند متعهد است.
پیگوت ابراز امیدواری کرده است که این گفتگوها به تامین امنیت پایدار برای هر دو کشور، برطرف شدن تهدیدهای امنیتی علیه اسراییل و احیای حاکمیت دولت لبنان در سراسر ساحات جنوبی این کشور منجر شود.
ایالات متحدۀ امریکا در سالهای اخیر در تلاشهای دپلوماتیک مرتبط با کاهش تنش میان اسراییل و لبنان نقش میانجی داشته است. ساحات جنوبی لبنان، به ویژه نواحی مرزی با اسراییل، از مهمترین کانونهای تنش امنیتی میان اسراییل و لبنان به شمار میرود.
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