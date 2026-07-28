وزارت امور خارجه امریکا به صدای امریکا تایید کرده است که دور بعدی مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده میان اسراییل و لبنان، هفته آینده در شهر روم برگزار خواهد شد.
واشنگتن میگوید که این مذاکرات بر گسترش خروج نیروهای اردوی اسراییل از مناطق آزمایشی، حل اختلافات باقیمانده مرزی و تلاش برای دستیابی به یک توافق صلح متمرکز خواهد بود.
به گفتهٔ وزارت خارجهٔ ایالات متحده، تیمهای فنی دو طرف از چهارم تا ششم اگست با یکدیگر دیدار خواهند کرد و بر پیشبرد اجرای "چارچوب سهجانبه" تمرکز خواهند داشت.
واشنگتن گفته است که این گفتگوها با پیشرفت چشمگیری پس از اجرای موفقیت آمیز خروج نیروهای اسراییلی از نخستین منطقهٔ آزمایشی و دیدار سازندهٔ رییس جمهور ترمپ و جوزف عون، رییس جمهور لبنان در هفتهٔ گذشته، آغاز میشود.
اردوی اسراییل هفته گذشته نخستین مرحله خروج خود را از یکی از مناطق آزمایشی در جنوب لبنان انجام داد. اما دولت لبنان پس از آن، اسراییل را متهم کرد که مانع فعالیت موثر نیروهای مسلح لبنان در آن منطقه میشود.
وزارت خارجه امریکا تاکید کرده است که روند انتقال مسوولیتها بهخوبی پیش میرود، هرچند نگرانیهایی وجود دارد که با نزدیک شدن به انتخابات کنست یا پارلمان اسراییل در ماه اکتوبر، اسراییل ممکن است با انجام مراحل بعدی عقبنشینی موافقت نکند.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است: "تجربه بهدستآمده از مناطق اولیه به ما کمک خواهد کرد تا اجرای مناطق آزمایشی را بهبود بخشیم و آن را بهصورت مرحلهای گسترش دهیم. چارچوب سهجانبه تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار است. اجرای کامل آن به نفع آشکار هر دو کشور است و ادارهٔ ترمپ متعهد به موفقیت این روند خواهد بود. "
بر اساس چارچوب مورد توافق، این طرح شامل خلع سلاح گروههای مسلح، استقرار نیروهای اردوی لبنان در جنوب این کشور، و خروج تدریجی نیروهای اسراییلی از مناطق تحت کنترول آنها است.
آخرین جنگ میان اسراییل و حزبالله از دوم مارچ آغاز شد؛ زمانی که این گروه با هدف حمایت از ایران، که اصلیترین حامی آن به شمار میرود، راکتهایی به سوی اسراییل شلیک کرد. در پاسخ، اسراییل یک کارزار گسترده هوایی و سپس عملیات زمینی را در جنوب لبنان آغاز کرد.
رهبری عالی سیاسی لبنان از حزبالله به دلیل کشاندن کشور به جنگی دیگر انتقاد کرده، اما همزمان حملات هوایی و زمینی اسراییل را نیز محکوم کرده است.
حزبالله مذاکرات و توافق با اسراییل را محکوم کرده، اما تاکنون برای برهم زدن آن از طریق اقدام نظامی تلاشی نکرده است.
مقامهای اسراییلی نسبت به توانایی نیروهای مسلح لبنان برای خلع سلاح حزبالله ابراز تردید کردهاند و میگویند که حضور نیروهای اردوی اسراییل در جنوب لبنان برای ایجاد یک منطقه حایل و دور نگه داشتن این گروه مورد حمایت ایران از مرزهای اسراییل ضروری است.
مقامهای لبنانی بدون تفکیک دقیق تلفات نظامیان از غیرنظامیان میگویند که از زمان آغاز جنگ در ماه مارچ بیش از ۴۳۰۰ نفر جان باخته و بیش از یک میلیون لبنانی آواره شدهاند.
در جریان درگیریها در جنوب لبنان، ۳۸ سرباز اردوی اسراییل و یک قراردادی غیرنظامی وزارت دفاع این کشور کشته شدهاند. همچنین، دو غیرنظامی در اثر شلیک راکتهای حزبالله جان باختهاند و یک شهروند اسراییلی نیز در شمال این کشور بر اثر گلولهباران اشتباهی توپخانه اسراییل کشته شده است.
این هفتمین دور گفتگوهای مستقیم دو طرف از زمان آغاز جنگ جدید میان اسراییل و حزبالله در ماه مارچ است.
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