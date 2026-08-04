ایالات متحدهٔ امریکا حملهٔ مرگبار به یک محکمه در سودان را محکوم کرد

وزارت خارجه امریکا حمله یک طیارهٔ بی‌سرنشین به یک محکمه در ایالت دارفور شمالی سودان را که بر اثر آن دست‌کم ۳۵ نفر کشته شدند، به‌شدت محکوم کرده و از طرف‌های درگیر خواسته است حملات علیه غیرنظامیان را متوقف کنند.

یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به گزارش‌های نشر شده درباره این حمله به صدای امریکا گفت: "ما از گزارش‌ها درباره حمله یک طیارهٔ بی‌سرنشین در دارفور آگاه هستیم و حملات علیه غیرنظامیان را به‌شدت محکوم می‌کنیم."

این سخنگو افزود که امریکا برای پایان دادن به جنگ سودان تلاش می‌کند و گفت: "تحت زعامت رییس‌جمهور ترمپ، ما با متحدان و دیگر شرکای خود برای فراهم‌کردن زمینه یک آتش‌بس بشردوستانه، پایان‌دادن به خشونت‌ها و کاهش رنج گسترده مردم سودان کار می‌کنیم."

وزارت خارجه امریکا همچنین از تمام جناح های درگیر در جنگ سودان خواست که درگیری‌ها، به‌شمول حملات علیه غیرنظامیان، را متوقف کرده و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه بدون مانع به تمام بخش‌های سودان برسد.

این واکنش پس از آن مطرح شد که گروه حقوقی "وکلای اضطراری" اعلام کرد یک طیارهٔ بی‌سرنشین روز یکشنبه، دوم اگست، ساختمان یک محکمه مدنی را در روستای "الزاویه غرا" در ایالت دارفور شمالی هدف قرار داده است.

به گفته این گروه، در این حمله دست‌کم ۳۵ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند. این منطقه در کنترول نیروهای پشتیبانی سریع قرار دارد و هنگام حمله، غیرنظامیان در داخل و اطراف ساختمان محکمه حضور داشتند. گروه "وکلای اضطراری" اردوی سودان را مسوول این حمله دانسته است، اما اردو تاکنون در مورد این ادعا و شمار تلفات واکنشی نشان نداده است.

این گروه که موارد خشونت و نقض حقوق بشر در جنگ سودان را مستند می‌کند، گفته است که محکمه هدف قرارگرفته افزون بر رسیدگی به پرونده‌ها و اختلاف‌های محلی، نقش اجتماعی مهمی برای باشندگان منطقه داشت.

"وکلای اضطراری" هدف قراردادن غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی را نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه خوانده و خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره این حمله شده است.

این حمله در حالی صورت گرفته است که استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین در جنگ سودان به‌گونه چشمگیری افزایش یافته و هر دو طرف درگیری از این وسیله برای هدف قراردادن مواضع یکدیگر استفاده می‌کنند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید از جنوری تا اپریل ۲۰۲۶، دست‌کم ۸۸۰ غیرنظامی در حملات طیاره‌های بی‌سرنشین در سودان کشته شدند. این رقم بیش از ۸۰ درصد تمام تلفات غیرنظامیان مرتبط با جنگ در این دوره را تشکیل می‌داد.