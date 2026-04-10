باوجود ثبات قیمت تیل و بازارهای مالی جهانی، قیمت کالاهای مصرفی در امریکا افزایش یافته است

شاخص قیمت کالاهای مصرفی در ایالات متحده در حالی شاهد افزایش ۰.۹ در صدی نسبت به یک ماه قبل بوده است که قیمت تیل و بازارهای مالی جهانی روز جمعه ۱۰ اپریل (۲۱ حمل) عمدتاً ثابت بوده اند.

این در حالی است که قیمت کالاهای مصرفی در ایالات متحده نسبت به سال گذشته ۳.۳ در صد افزایش یافته و بزرگترین افزایش سالانه را از ماه می سال ۲۰۲۴ به اینسو نشان می‌دهد.

ادارهٔ احصاییهٔ کار ایالات متحده در مورد پیامدهای افزایش قیمت نفت در طول آتش‌بس دو هفته‌ای در جنگ مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران، به سرمایه‌گذاران و تجار وضاحت داد.

بازارهای بین‌المللی تا حد زیادی از رقم تورم پیش‌بینی‌ شده توسط اقتصاددانان، چشم پوشی کرده اند. قیمت تیل روز جمعه پس از افزایش تدریجی در روز پنجشنبه، ثابت مانده است. قیمت نفت خام در سطح بین المللی ثابت مانده و کمی زیر ۹۶ دالر فی بیرل بود. شاخص معاملات نفت خام در ایالات متحده نیز در حدود ۹۷ دالر فی بیرل بوده است.

بازار سهام ایالات متحده پس از بسته شدن بازارهای آسیایی به روز جمعه بلند رفته و سهام اروپایی نیز افزایش یافت.

تجار از نزدیک مسایل شرق میانه و آتش بس بین ایران و ایالات متحده را دنبال می کنند. قرار است گفتگوها بین تهران و واشنگتن روز شنبه ۱۱ اپریل (۲۲ حمل) در اسلام آباد آغاز شود.

حملات مرگبار اسراییل به حزب‌الله لبنان، توافق آتش‌بس با ایران و همچنین چالش‌های مداوم برای نفتکش‌هایی را که سعی می‌کنند از تنگه استراتیژیک هرمز عبور کنند، به خطر انداخته است. ایران به میانجی‌ها گفته است که تعداد کشتی‌هایی را که از این تنگه عبور می‌کنند به حدود ۱۲ کشتی در روز محدود کرده و حق العبور دریافت خواهند کرد.

مسیر آبی استراتیژیک هرمز برای انتقالات تیل و دیگر کالاهای صادراتی از منطقه حیاتی بوده است. حدود ۲۰ در صد مصرف جهانی تیل، حدود ۸۴ در صد نفت خام و ۸۳ در صد گاز طبیعی مایع بازارهای آسیایی از این تنگه عبور می‌کردند.

پس از آغاز جنگ امریکا و ایران در ۲۸ فبروری، تردد از این گذرگاه مهم آبی به دلیل حملات و تهدیدهای ایران علیه کشتیرانی بین المللی متوقف شده بود.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفته است که نظامیان امریکایی و تجهیزات شان تا زمانی که "توافق واقعی حاصل شده به طور کامل رعایت شود" در جای خود باقی مانده و آماده خواهند بود تا حملات علیه ایران را از سر بگیرند.