دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفته است که ایالات متحده با رژیم ایران برای حذف مواد هستهای غنی شده به سطح تسلیحاتی از آن کشور همکاری خواهد کرد. این اقدام بخشی از توافقی است که ترمپ امیدوار است در طول آتشبس دو هفتهای که از روز سهشنبه آغاز شد و درگیری پنج هفتهای دو طرف را متوقف کرد، به آن دست یابد.
رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه هشتم اپریل در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "ایالات متحده از نزدیک با ایران همکاری خواهد کرد، که ما تشخیص دادهایم که از یک تغییر رژیم بسیار سازنده عبور کرده است! هیچ غنیسازی یورانیم انجام نخواهد شد و ایالات متحده، در همکاری با ایران، همه "گرد و خاک" هستهای را که در (بمباران بم افگنهای بی۵۲) در زیر خاک مدفون شده است، بیرون خواهد کشید."
اشارۀ رییس جمهور ترمپ به بمافگنهای بی۵۲، حملۀ چکش نیمهشب در جون سال گذشته بود که در آن طیارههای جنگی ایالات متحده بر سه سایت هستهای رژیم ایران که در آن یورانیم به سطح تسلیحاتی غنی سازی میشد، حمله کرده و آن را نابود کردند.
رییس جمهور ترمپ در این پست نگاشته است که این مواد تحت نظارت "بسیار دقیق" ماهوارهای نیروی فضایی ایالات متحده بوده و از زمان حملۀ ماه جون گذشته تا حال دست نخورده باقی مانده است.
ترمپ همچنین گفت که به عنوان بخشی از مذاکرات با طرف ایرانی، که رهبران قبلی آن در آغاز عملیات مشترک پنج هفتهای ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم تروریستی حذف شدند، ایالات متحده درخواستهای تهران برای لغو تعرفهها و تحریمهای ایالات متحده را مورد بحث قرار خواهد داد.
رییس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که بسیاری از ۱۵ بند پیشنهاد صلح ایالات متحده که به ایران ارایه شده است، از "قبل بر آن توافق شده" است.
ترمپ در یک پست دیگر نگاشته است که کشوری که به رژیم جدید ایران سلاح بفروشد، بدون هیچ معافیتی، فوراً بر کالاهای آن کشور که به ایالات متحده فروخته میشود، ۵۰ درصد تعرفه وضع خواهد شد.
پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پنتاگون گفت که عملیات خشم حماسی بر اساس توافق مشترک آتشبس با ایران تعلیق شده است آنچه به گفتۀ وی "پیروزی تاریخی و خیره کننده در میدان جنگ" است.
هگسیت ضمن هشدار به ایران برای پابندی به توافق با امریکا گفت: "میخواهیم مطمین شویم که ایران به این آتشبس پابند باشد، و سپس در نهایت به پای میز مذاکره آمده و توافق کند. ما در جای خود باقی میمانیم، آماده میباشیم، مراقب میباشیم... نیروهای ما آماده دفاع اند، آمادۀ حمله اند، آمادهاند تا در یک لحظه حمله را از سر بگیرند."
وزیر جنگ ایالات متحده گفت که عملیات خشم حماسی، قوای نظامی ایران را به شدت تضعیف کرد و قدرت نبرد آن را برای سالهای آینده بیاثر ساخت.
هگسیت همچنین گفت که ترمپ قدرت فلج کردن تمام اقتصاد ایران را در عرض چند دقیقه داشت، اما "ترحم را برگزید" و حملات برنامهریزی شده به زیرساختهای انرژی و پلهای ایران را لغو کرد، زیرا رژیم "تحت فشار طاقتفرسا" شرایط آتشبس ایالات متحده را پذیرفت.
