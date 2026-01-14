حکومت ایالات متحده می گوید که سه شاخۀ گروه اخوان المسلمین را به عنوان سازمان‌‌های تروریستی کرده است، اقدامی که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، چند هفته پیش آن را "گامی حیاتی در حفاظت از امنیت ملی" امریکا توصیف کرد.

رییس جمهور ترمپ در ماه نومبر سال گذشته فرمان اجرایی را امضا کرد که به وزارت‌های مالیه و خارجۀ امریکا دستور می‌‌داد تا روند تعیین برخی از شاخه‌های این جنبش اسلام‌گرای جهانی را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی و تروریست‌های جهانی آغاز کنند.

این تحریم‌ها روز سه‌ شنبه توسط مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، اعلام شد.

روبیو در بیانیه‌ای گفت: "امروز، به عنوان اولین گام در حمایت از تعهد رییس جمهور ترمپ برای از بین بردن توانایی‌ها و عملیات شاخه‌‌های اخوان المسلمین، که تهدیدی برای ایالات متحده است، همانطور که در فرمان اجرایی ۱۴۳۶۲ شرح داده شده است، ایالات متحده شاخه‌های اخوان المسلمین را که در لبنان، اردن و مصر موجود است در فهرست گروه های تروریستی قرار می‌دهد."

طبق این بیانیه، اخوان المسلمین لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و یک تروریست جهانی ویژه و رهبر این گروه، محمد فوزی طقوش، به عنوان یک تروریست جهانی ویژه تعیین شده است.

در این بیانیه آمده است که همزمان، وزارت مالیه، اخوان المسلمین مصر و اخوان المسلمین اردن را به دلیل ارائه حمایت مادی به حماس به عنوان تروریست جهانی ویژه تعیین می‌کند.

روبیو اظهار داشت: "این تحریم‌ ها نشان ‌دهنده اقدامات آغازین یک تلاش مداوم و پایدار است برای خنثی کردن خشونت و بی ‌ثبات‌ سازی شاخه‌های اخوان المسلمین در هر کجا که رخ دهد. ایالات متحده از تمام ابزارهای موجود برای محروم کردن این شاخه‌های اخوان المسلمین از منابع لازم برای مشارکت یا حمایت از تروریزم استفاده خواهد کرد".

دفتر کنترول سرمایه ‌های خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحده نیز روز سه ‌شنبه تحریم‌های اقتصادی علیه سه شاخه و یک فرد، فوزی، رهبر این گروه لبنانی، اعلام کرد.

وزارت مالیۀ ایالات اعلام کرد که شاخه‌های اخوان المسلمین "ادعا می ‌کنند سازمان‌های مدنی مشروع استند، در حالی که در پشت صحنه، آشکارا و مشتاقانه از گروه‌های تروریستی مانند حماس حمایت می ‌کنند."

جان کی- هرلی، معاون وزیر مالیه ایالات متحده در امور تروریزم و اطلاعات مالی، در بیانیه ‌ای که روز سه ‌شنبه منتشر شد، گفت: "اخوان المسلمین الهام‌ بخش، پرورش ‌دهنده و تأمین‌ کننده مالی گروه‌های تروریستی مانند حماس بوده است که تهدیدهای مستقیمی برای امنیت و سلامت مردم امریکا و متحدان ما محسوب می‌ شوند."

هرلی گفت: "هر دو شاخه اخوان المسلمین مصر و اردن با وجود ظاهر صلح‌ آمیزشان، برای حمایت از تروریزم حماس و تضعیف حاکمیت حکومت ‌های ملی خود توطیه کرده ‌اند. این حکومت از تمام ابزارهای موجود برای پاسخگو قرار دادن آنها به خاطر خشونتی که در سراسر شرق میانه و جهان در راستای پیروی از نسخه افراطی اسلام خود تشویق کرده‌اند، استفاده خواهد کرد."

وزارت مالیه اعلام کرد که تمام اموال و منافع حاصل از اموال افراد تحریم ‌شده که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترول افراد امریکایی است، مسدود شده و باید دفتر کنترول سرمایه ‌های خارجی این وزارت گزارش شوند.

رییس جمهور ترمپ در فرمان اجرایی خود در ۲۴ نومبر، با استناد به قانون مهاجرت و ملیت و قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین ‌المللی، بر نقش اخوان المسلمین در خشونت‌های سراسر شرق میانه، از جمله حملات میزایلی به اسراییل پس از حمله گروه تروریستی حماس به آن کشور در ۷ اکتوبر ۲۰۲۳، تاکید کرد.

اخوان المسلمین تقریباً ۱۰۰ سال پیش در مصر ظهور کرد و در بسیاری از کشورهای مسلمان وابسته دارد. برخی از آنان توسط ایالات متحده به عنوان سازمان‌های تروریستی تعیین شده ‌اند، مانند حماس.

مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی استند که قبلاً اخوان المسلمین را به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین کرده ‌اند.