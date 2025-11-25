دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، با امضای یک فرمان اجرایی، مارکو روبیو، وزیر خارجه و اسکات بسنت، وزیر مالیۀ امریکا را موظف کرد تا برخی از شاخههای اخوانالمسلمین را به عنوان سازمانهای تروریستی خارجی و تروریستهای جهانی ویژۀ شناسایی شده، معرفی کنند.
رییس جمهور ترمپ این اقدام را "گام مهم در راستای حفظ امنیت ملی" ایالات متحده خواند.
این دستور استناد بر قانون مهاجرت و ملیت و قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی، به دخالت این گروه در خشونتهای سراسر شرق میانه اشاره میکند که شامل حملات میزایلی بر اسراییل پس از حمله تروریستی حماس در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ میباشد.
این فرمان، بررسی ۳۰ روزه را برای شناسایی شعبههای اخوان المسلمین در مصر، اردن و لبنان جهت تحریم احتمالی آنان آغاز میکند. رهبری این بررسی را وزارتهای خارجه و مالیۀ ایالات متحده به عهده دارند. برای آن نهادهاییکه به عنوان شعلهور کنندۀ تروریزم و کمپاینهای بیثبات سازی علیه منافع ایالات متحده و متحدین آن در شرقمیانه عنوان شده اند، راکد شدن داراییها، ممنوعیت سفر و حمایت مادی از گروههای وابسته را جرمانگاری کند.
فرمان رییس جمهور به ادارات ایالات متحده ۴۵ روز فرصت میدهد تا تعزیرات را در صورت لزوم، اعمال کنند.
در فرمان اجرایی رییس جمهور ترمپ آمده است: "اخوان المسلمین که در سال ۱۹۲۸ در مصر ایجاد شد، به یک شبکۀ فراملی با شاخه های مستقر در شرقمیانه و فراتر از آن، توسعه یافته است. به همین رابطه، شعبههای آن در لبنان، اردن و مصر در خشونت و کارزارهای بی ثباتسازی که به مناطق خودشان، شهروندان ایالات متحده و منافع امریکا آسیب میرساند، مشارکت دارند یا آنها را تسهیل و حمایت میکنند."
در همین راستا، شعبات آن در لبنان، اردن و مصر در خشونت و کارزارهای بیثباتسازی که به مناطق خودشان، شهروندان ایالات متحده و منافع ایالات متحده آسیب میرساند، مشارکت دارند یا آن را تسهیل و حمایت میکنند.
در ادامۀ این فرمان آمده است: "به گونۀ مثال، پس از هفتم اکتوبر ۲۰۲۳، حمله بر اسراییل، شاخۀ نظامی شعبۀ لبنان اخوان المسلمین، با گروه حماس، حزبالله و شاخههای فلسطینیان پیوست تا حملات متعدد راکتی را علیه غیرنظامیان و اهداف نظامی در داخل اسراییل، انجام دهند. یک رهبر ارشد شعبۀ مصری اخوان المسلمین، در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳، خواهان حملات خشونتبار علیه شرکای ایالات متحده، منافع امریکا شد و رهبران اردنی اخوان المسلمین، از دیرزمان حمایت مادی به شاخۀ نظامی حماس فراهم کرده اند."
فرمان رییس جمهور ترمپ حاکی است: "همچو فعالیتها، امنیت غیرنظامیان امریکایی را در شام و سایر بخشهای شرقمیانه و همچنین امنیت و ثبات شرکای منطقهای ما را تهدید میکند."
عربستان سعودی، مصر و امارات متحدۀ عرب در میان کشورهایی اند که از قبل اخوان المسلمین را به عنوان یک سازمان تروریستی، شناسایی کرده اند.
