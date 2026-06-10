وزارت خارجۀ امریکا در واکنش به گلوله باری هرات؛ عملکرد وحشیانۀ طالبان نقض جدی حقوق بشر است

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گلوله باری طالبان بر معترضان مسالمت آمیز در ولایت هرات را که سبب واکنش‌های گستردۀ بین‌المللی شده است، به شدت محکوم کرده است.

این وزارت در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا در مورد واکنش این وزارت به سرکوب اعتراض‌ها و بازداشت زنان و دختران در هرات، در ایمیلی این اقدام را بی‌اعتنایی طالبان به حقوق بشر خوانده است.

وزارت خارجۀ امریکا گفته است: "ما بازداشت‌ها و اعمال خشونت‌بار گزارش شدۀ طالبان را به شدت محکوم می‌کنیم. این عملکرد‌های وحشیانه، بی‌اعتنایی آشکار به حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین مردم افغانستان را بازتاب می‌دهد. طالبان مسوول ایجاد سرکوب‌گرانه‌ترین شرایط برای زنان و دختران در سطح جهان اند."

حکومت ایالات متحده گفته است که عادی‌سازی روابط با طالبان به کلی وابسته به عملکرد آن گروه است، عملکردهایی که به گفتۀ مقام‌های امریکایی مایۀ تشدید بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان شده است.

در همین حال، هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر بیانیه‌ای بازداشت زنان و دختران در ولایت هرات و سرکوب اعتراضات را محکوم کرده و از حکومت طالبان خواسته است تا به مکلفیت‌های حقوق بشری افغانستان پابند باشد. یوناما مرگ کم از کم یک نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر را در گلوله باری دیروز در هرات تایید کرده است.

در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، گروهی از زنان و دختران افغان در برابر سفارت افغانستان در شهر تهران، پایتخت ایران دیده می‌شوند که بر ضد طالبان شعار سر می‌دهند.

گروه دیگر زنان که خود را "آزادگان در تبعید" می‌خوانند و در پاکستان مستقر اند، نیز با نشر اعلامیه‌ای، همبستگی خود را با زنان در ولایت هرات اعلام کرده و صدای زنان هرات را صدای همه زنان افغان خوانده است که در پنج سال گذشته در زیر سلطۀ طالبان از حقوق شان محروم شده اند.

ریچارد لندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان نیز در واکنش به رویداد هرات، خواستار تشدد زدایی، احترام به آزادی بیان و حسابدهی عاملان هرگونه آسیب غیرقانونی شده است.

در سلسلۀ واکنش‌ها، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان نیز نسبت به رویداد هرات ابراز نگرانی کرده و گفته است که عزت و احترام مردم افانستان در داخل کشور شان باید به گونۀ کامل تامین شده و شرایط زندگی باوقار برای آنان مهیا شود.

زنان و دختران در ولایت هرات در پیام‌هایی که به صدای امریکا ارسال کرده اند، از فضای ترس و ارعاب حاکم در آن شهر ابراز وحشت کرده اند. یکی از این زنان که نخواست نامش فاش شود، به صدای امریکا گفت که خانواده اش برایش اجازه نمی‌دهد بیرون برود، زیرا بیم آن می‌رود که طالبان وی را بازداشت کنند.

سازمان عفو بین‌الملل گلوله‌باری طالبان بر معترضان در هرات و نیز بازداشت زنان و دختران در آن ولایت را یورش بر "حق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و حقوق زنان در افغانستان" خوانده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر با نشر پیامی در شبکۀ ایکس نگاشته است: "کسانی که اعتراض مسالمت‌آمیز می‌کنند، هرگز نباید با گلوله و خشونت روبرو شوند. طالبان باید فوراً به کاربرد غیرقانونی زور علیه معترضان مسالمت‌آمیز پایان بدهند، افرادی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کند و به حقوق زنان و دختران، از جمله حق آنان برای آزادی رفت و آمد، بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، احترام بگذارند.

تظاهرات مسالمت‌آمیز در هرات، در واکنش به بازداشت ده‌ها زن و دختر در هرات از سوی محتسبان طالبان به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر آن گروه، راه اندازی شده بود.

طالبان تا کنون در مورد گلوله‌باری اخیر و نیز بازداشت دختران و زنان در ولایت هرات تبصره‌ای نکرده اند. حکومت طالبان همواره در واکنش به رویکرد سختگیرانۀ خود علیه زنان و دختران افغان گفته اند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام و فرهنگ مردم افغانستان تامین است.