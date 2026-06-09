گلوله‌باری نیروهای طالبان بر معترضان در ساحۀ جبریل ولایت هرات، به گزارش رسانه‌ها، منجر به کشته و زخمی شدن معترضان شده است.

تا کنون آمار دقیق تلفات در دست نیست، اما شاهدان عینی این رویداد به صدای امریکا گفته اند که کم از کم سه نفر کشته و بیش از ده نفر دیگر زخمی شده اند.

شماری از باشندگان ولایت هرات ویدیوهایی را به صدای امریکا فرستاده اند که در آن صدای فیر تفنگ به گوش رسیده و مردم هراسان در کنار جاده فرار می‌کنند، اما صدای امریکا صحت این ویدیوها را مستقلانه تایید کرده نمی‌تواند.گ

برخی دختران و زنان در هرات با ارسال پیام‌های صوتی به صدای امریکا از ایجاد فضای ترس و وحشت در آن ولایت حکایت دارند.

این تظاهرات مسالمت‌آمیز در واکنش به بازداشت ده‌ها زن و دختر در هرات از سوی محتسبان طالبان به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر آن گروه، راه اندازی شده بود.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس خواستار حسابدهی عاملان رویداد گلوله‌باری بر معترضان در هرات شده است.

بنیت نگاشته است: "به خاطر کاربرد بیش از حد زور علیه معترضان ظاهراً مسالمت‌آمیز در هرات مضطرب استم؛ وقت آن رسیده است که تنش‌ها کاهش یابد، به آزادی بیان شهروندان، به ویژه زنان و دختران، احترام گذاشته شود و از آسیب بیشتر جلوگیری شود. عاملان خشونت باید پاسخگو باشند."

این رویداد در حالی به وقوع می‌پیونند که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه رویکرد طالبان با زنان و دختران در آن کشور روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به بحث گرفته شد.

جفری بارتوس، نمایندۀ ایالات متحده در امور اداره و اصلاحات ملل متحد، در این نشست از عملکردهای طالبان به شمول رویکرد سختگیرانۀ آن گروه علیه مردم افغانستان انتقاد کرد و آن را مایۀ تشدید بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان خواند.

بارتوس گفت: "طالبان با محدود کردن دسترسی به خدمات اساسی، سد کردن ارایۀکمک‌های بشردوستانۀ بین‌المللی و ارتکاب نقض جدی حقوق بشر، به ویژه وضع محدودیت‌های نظام‌مند و غیرمنطقی در زمینۀ حقوق زنان، بی‌توجهی آشکار خود را به رفاه مردم افغانستان نشان می‌دهند."

آقای بارتوس گفت که هرگونه عادی‌سازی روابط با طالبان به کلی وابسته به عملکرد آن گروه است.

سازمان عفو بین‌الملل گلوله‌باری طالبان بر معترضان در هرات و نیز بازداشت زنان و دختران در آن ولایت را یورش بر "حق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و حقوق زنان در افغانستان" خوانده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر با نشر پیامی در شبکۀ ایکس نگاشته است: "کسانی که اعتراض مسالمت‌آمیز می‌کنند، هرگز نباید با گلوله و خشونت روبرو شوند. طالبان باید فوراً به کاربرد غیرقانونی زور علیه معترضان مسالمت‌آمیز پایان بدهند، افرادی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کند و به حقوق زنان و دختران، از جمله حق آنان برای آزادی رفت و آمد، بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، احترام بگذارند.

طالبان تا کنون در مورد گلوله‌باری اخیر و نیز بازداشت دختران و زنان در ولایت هرات تبصره‌ای نکرده اند. حکومت طالبان همواره در واکنش به رویکرد سختگیرانۀ خود علیه زنان و دختران افغان گفته اند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام و فرهنگ مردم افغانستان تامین است.