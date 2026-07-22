اختصاصی صدای امریکا؛ ناکامی مستمر طالبان در مبارزه با تروریزم افغانستان را به سکوی حملات تروریستان مبدل کرده است - وزارت خارجهٔ‌ امریکا

وزارت خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا به بخش افغانستان صدای امریکا گفته است که طالبان همواره در تعهدات شان در مبارزه علیه تروریزم ناکام بوده اند.

واکنش وزارت خارجهٔ امریکا در پاسخ به پرسش صدای امریکا مبنی بر ابراز نگرانی وزارت خارجهٔ روسیه در مورد فعالیت داعش و ادارهٔ مبارزه علیه تروریزم سازمان ملل متحد در مورد حضور و فعالیت القاعده در افغانستان بوده است.

وزارت خارجهٔ امریکا گفته است: "طالبان همواره در پابندی به تعهدات شان در مبارزه علیه تروریزم ناکام بوده و به خشونت‌ که منجر به بی‌ثباتی منطقه شده است اجازه داده است."

وزارت خارجهٔ ایالات متحده در ایمیلی به صدای امریکا نگاشته است: "گروه‌های افراطی تروریست اسلام‌گرا از افغانستان به عنوان لانهٔ امن کار گرفته و از آن کشور به عنوان سکویی برای انجام حملات شنیع کار می‌گیرند."

این در حالی است که ادارۀ مبارزه با تروریزم سازمان ملل متحد و وزارت خارجۀ روسیه از تهدید گروه‌های دولت اسلامی (داعش) و القاعده در افغانستان هشدار داده اند.

سرگی لاوروف، وزیر خارجۀ روسیه، به تازگی گفته است که شاخۀ خراسان داعش در افغانستان تهدیدی برای آسیای مرکزی است و به گفتۀ وی این گروه در صدد است تا از افغانستان به عنوان پایگاهی برای ایجاد و گسترش "یک خلافت" استفاده است.

پیش از این مقام‌های روسی گفته بودند که بیش از ۲۰ گروه تروریستی به شمول داعش با کم و بیش ۲۳هزار جنگجو در افغانستان حضور و فعالیت دارند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با تلویزیون ملی افغانستان که در کنترول این گروه است، نگرانی کشورها را در مورد حضور داعش در افغانستان "بی‌بنیاد" خوانده و گفته است که این گروه در افغانستان سرکوب شده است. او ادعا کرد که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای همسایه نیست.

روسیه حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخته است و روابط دپلوماتیک و اقتصادی خود را با طالبان گسترش داده است.

از سوی دیگر، الکساندر زویف، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد و سرپرست ادارۀ مبارزه با تروریزم در این سازمان گفته است که با وصف کاهش فعالیت القاعده در افغانستان، این گروه روابط پیچیدۀ خود را با مقام‌های طالبان حفظ کرده است.