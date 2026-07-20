هشدار ملل متحد و روسیه از تهدید داعش و القاعده در افغانستان

ادارۀ مبارزه با مخدرات و تروریزم سازمان ملل متحد و وزارت خارجۀ روسیه از تهدید گروه‌های دولت اسلامی (داعش) و القاعده در افغانستان هشدار داده اند.

سرگی لاوروف، وزیر خارجۀ روسیه، گفته است که شاخۀ خراسان داعش در افغانستان تهدیدی برای آسیای مرکزی است و به گفتۀ وی این گروه در صدد است تا از افغانستان به عنوان پایگاهی برای ایجاد و گسترش "یک خلافت" استفاده است.

لاوروف در نشستی در مورد جلوگیری از دسترسی تروریستان به اسلحه در کشورهای آسیای مرکزی، بر ضرورت هماهنگی و اتحاد بی‌قید و شرط برای مبارزه با تروریزم تاکید کرد.

پیش از این مقام‌های روسی گفته بودند که بیش از ۲۰ گروه تروریستی به شمول داعش با کم و بیش ۲۳هزار جنگجو در افغانستان حضور و فعالیت دارند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با تلویزیون ملی افغانستان که در کنترول این گروه است، نگرانی کشورها را در مورد حضور داعش در افغانستان "بی‌بنیاد" خوانده و گفته است که این گروه در افغانستان سرکوب شده است. او ادعا کرد که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای همسایه نیست.

روسیه حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخته است و روابط دپلوماتیک و اقتصادی خود را با طالبان گسترش داده است.

وزیر خارجۀ روسیه همچنین گفته است که روسیه در میان ده کشور بزرگ کمک کننده به ادارۀ مبارزه با تروریزم سازمان ملل متحد است.

در همین حال، الکساندر زویف، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد و سرپرست ادارۀ مبارزه تروریزم در این سازمان گفته است که با وصف کاهش فعالیت القاعده در افغانستان، این گروه روابط پیچیدۀ خود را با مقام‌های طالبان حفظ کرده است.

زویف در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که افغانستان به گونۀ سنتی، از دهه‌ها لانۀ چندین گروه افراطی بوده است.

چندی پیش، وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا در مورد پابندی طالبان به مبارزه علیه تروریزم گفته بود که عملکرد طالبان در افغانستان، بیانگر بی میلی این گروه به ایفای یک نقش سازنده در تامین صلح و ثبات منطقه‌ای است.

پیشتر از آن، یک مقام قصر سفید در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا، در مورد استراتیژی مشخص مبارزه با تروریزم ایالات متحده در افغانستان گفته بود که "استراتیژی جدید ایالات متحده برای مبارزه با تروریزم واضح است که هدف قرار دادن و از بین بردن پنج گروه تروریستی اسلام‌گرا – به شمول گروه دولت اسلامی (داعش) و شاخهٔ خراسان آن – یک اولویت عمده است، چنانی که همیشه بوده است."