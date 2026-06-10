وزیر جنگ امریکا از آغاز موج تازهٔ حملات 'دفاعی' علیه ایران خبر داد

پیت هگسیت،‌ وزیر جنگ ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید که نیروهای امریکایی حملات دفاعی بیشتری را علیه چندین هدف در ایران آغاز کرده اند.

هگسیت در شبکهٔ اجتماعی ایکس نگاشته است: "فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) امشب مصروف خواهد بود، زیرا رییس‌ جمهور ترمپ گفته است که ما ایران را به‌شدت هدف حمله قرار خواهیم داد و همین کار را هم خواهیم کرد."

سنتکام نیز با نشر پیامی در شبکهٔ ایکس گفته است که این حملات به دستور دونالد ترمپ،‌ رییس جمهور ایالات متحده به ساعت ۵:۱۵ عصر به وقت شرق امریکا در پاسخ به "تجاوزات بی‌دلیل و مداوم" ایران آغاز شد.

وزیر جنگ ایالات متحده گفت: "آن‌ها [ایران] در مورد توافق فقط مدام وقت‌کشی و تعلل می‌کردند. در عوض، به‌جای آن، بمب‌ها از سوی ایالات متحدهٔ امریکا بر تاسیسات کلیدی در ایران فرود خواهند آمد."

پیش از این دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا چاشت روز چهارشنبه با متهم کردن ایران به بن بست کشاندن مذاکرات با واشنگتن و سقوط دادن یک هلیکوپتر "گرانبهای" امریکایی، گفته بود که ایالات متحده قرار است "بسیار شدید" به ایران حمله کند.

رییس جمهور ترمپ همچنین گفته بود که ایران برای رسیدن به یک توافق، وقت زیاد را تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد.

دور اول حملات نیروهای ایالات متحده بر ایران روز سه شنبه پس از آن آغاز شد که یک هلیکوپتر آپاچی اردوی ایالات متحده توسط ایران سرنگون شد.