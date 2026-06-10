ترمپ: امریکا قرار است بسیار شدید به ایران حمله کند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، با متهم کردن ایران به بن بست کشاندن مذاکرات با واشنگتن و سقوط دادن یک هلیکوپتر "گرانبهای" امریکایی، گفته است که ایالات متحده قرار است "بسیار شدید" به ایران حمله کند.

ترمپ این اظهارات را روز چهارشنبه (۱۰جون) در قصر سفید ابراز کرد.

رییس جمهور ایالات متحده قبل از این در اوایل روز چهارشنبه با پیامی در شبکهٔ‌ اجتماعی ایکس، گفته بود که ایران برای رسیدن به یک توافق، وقت زیاد را تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد.

دونالد ترمپ در پاسخ به پرسشی در مورد این که منظور‌اش از این اظهارات چیست، گفت: "ما بر آنان حمله خواهیم کرد و بسیار شدید حمله خواهیم کرد."

ترمپ در پاسخ به یک پرسش دیگر در مورد این که آیا ایالات متحده بمباردمان ایران را از سر خواهد گرفت، گفت: "بلی. با در نظرداشت (موضوع) هلیکوپتر، فکر میکنم ما حق داریم که این کار را کنیم. آنان یک ماشین (هلیکوپتر) بسیار فوق العاده را سقوط دادند."

دونالد ترمپ گفت: "ما واقعاً به یک توافق نزدیک بودیم — اما آنان مدام ما را به تعویق می‌اندازند. آنان مدام ما را ساده ‌لوح فرض می‌کنند چون می‌دانید چه؟ آنان با چند رییس جمهور خیلی احمق سروکار داشتند."

به گفته ترمپ، توافقی که در مورد آن مذاکره می‌شود، "توافق خوبی" است و "حق داشتن سلاح هسته‌ای را به آنان [ایران] نمی‌دهد".

تنش تازه میان ایالات متحده و ایران در حالی بروز کرده که رییس جمهور ترمپ روز قبل ضمن تاکید بر ادامهٔ مذاکرات میان دو طرف، گفت که پیشرفت در این زمینه ممکن در یک یا دو روز آینده، روشن شود.