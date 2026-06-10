دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ‌ امریکا، گفته است که ایران برای رسیدن به یک توافق، وقت زیاد را تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد.

رییس جمهور ترمپ، روز چهارشنبه (۱۰ جون) در پیامی در شبکهٔ‌ اجتماعی تروت سوشیل، همچنان گفته است که ایران تنها حرف می‌زند و آن کشور را "قلدر شرق میانه" خوانده که به گفتهٔ‌ ترمپ، دیگر "مرده" است.

در این پیام، ترمپ نوشت: "اردوی ایران یک ویرانه کامل و تمام‌ عیار است. بخش زیادی آن، مانند نیروی بحری و نیروی هوایی‌شان، دیگر حتی وجود ندارد – آنان کاملاً شکست خورده‌اند. ایران فقط حرف می‌زند و عمل نمی‎کند. قلدر شرق میانه مرده است. آنان برای مذاکره بر سر توافقی که می‌توانست برایشان عالی باشد بیش از حد وقت تلف کردند، و اکنون باید بهای آن را بپردازند."

دونالد ترمپ این اظهارات را ساعات پس از آن ابراز کرده است که اردوی ایالات متحده در پاسخ به سقوط یک هلیکوپتر نوعی اپاچی امریکایی توسط ایران، اهداف نظامی آن کشور را آماج قرار داد.

به گفتهٔ فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام)، نظامیان امریکایی "با استفاده از مهمات دقیق توسط طیاره های جنگی نیروهای هوایی و بحری امریکا، سیستم‌های دفاع هوا، مراکز کنترول زمینی و مراکز رادار نظارتی ایران را در نزدیکی تنگۀ هرمز هدف قرار دادند".

در همین حال، سپاه پاسداران ایران از حمله به اهداف امریکایی در کویت، بحرین و اردن خبر داه است.

سنتکام روز سه شنبه (نهم جون) از سقوط یک هلیکوپتر نظامی ایالات متحده در نزدیکی تنگهٔ هرمز، خبر داد و بدون واضح کردن دلیل آن گفته بود که تحقیقات در زمینه جریان دارد.

ساعات پس از این خبر، دونالد ترمپ اعلام کرد که این هلیکوپتبر از سوی ایران سقوط داده شده و ایالات متحده ناگزیر است به این اقدام تهران، پاسخ بدهد.

سید عباس عراقچی، وزیر خارجهٔ ایران، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس، ظاهراً در واکنش به اظهارات رییس جمهور ایالات متحده، گفت که نظامیان ایرانی هیچ حمله را بی پاسخ نخواهند ماند.

تنش تازه میان ایالات متحده و ایران در حالی بروز کرده که رییس جمهور ترمپ روز قبل ضمن تاکید بر ادامهٔ مذاکرات میان دو طرف، گفت که پیشرفت در این زمینه ممکن در یک یا دو روز آینده، روشن شود.