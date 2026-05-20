وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده می‌گوید که تا ۵۰ کلینیک درمان ایبولا را در مناطق آسیب‌دیدهٔ جمهوری دموکراتیک کانگو و یوگاندا تامین مالی خواهد کرد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، به خبرنگاران گفت که نگران اوضاع است و ایالات متحده به‌طور جدی وارد عمل خواهد شد.

این در حالی است که تعداد قربانیان مرتبط با این شیوع در کانگو به ۱۳۱ نفر رسیده است. مقامات صحی کانگو گفته اند که این کشور ۵۴۳ مورد مشکوک و ۳۳ مورد قطعی را ثبت کرده اند و دو مورد قطعی نیز در یوگاندا، کشور همسایه، گزارش شده است.

تدروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت روز سه شنبه گفت که عمیقاً نگران ابعاد و سرعت همه‌گیری است.

سازمان جهانی صحت روز یکشنبه شیوع تازه بیماری ایبولا در کانگو و یوگاندا را "وضعیت اضطراری صحی با نگرانی بین‌المللی" اعلام کرده بود.

انی آنسیا، نماینده سازمان جهانی صحت می‌گوید که کمبود کیت‌های آزمایشی روند واکنش به این شیوع را کند کرده و آنان تنها می‌توانند شش آزمایش نوع "بوندی‌بوجیو" ایبولا را در هر ساعت انجام دهند. او گفت که ۱۸ تن تجهیزات طبی تحویل داده شده یا در راه است.

آنسیا گفت که همکاری با ایالات متحده برای مقابله با این شیوع "بسیار خوب" بوده است، هرچند او افزود که کاهش بودجه "تاثیر بزرگی" بر فعالیت‌های این سازمان داشته است.

در همین حال مرکز کنترول و وقایه از امراض ایالات متحده تایید کرده است که یک شهروند امریکا که در کانگو به ایبولا مبتلا شده بود به آلمان رسیده و انتقال شش امریکایی دیگر که در خطر بالای ابتلا قرار داشتند، جهت قرنطین به اروپا برنامه ریزی شده است.

مرکز کنترول و وقایه از امراض ایالات متحده اعلام کرده است که برای کاهش خطر گسترش ایبولا، ورود مسافران خارجی را که طی ۲۱ روز گذشته در جمهوری دموکراتیک کانگو، یوگاندا یا سودان جنوبی بوده‌اند، به استثنای موارد خاص، به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درمی‌آورد. محدودیت‌ها شامل شهروندان امریکا، دارندگان کارت اقامت دایمی (گرین کارت) و اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده نمی‌شوند.