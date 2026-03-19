تولسی گابارد رییس ادارۀ استخبارات ملی ایالات متحده، روز پنج شنبه ۱۹ مارچ گفت که "تصمیم گیریها در مورد آنچه در رهبری ایران جریان دارد، روشن نیست"، از جمله وضعیت یا نقش رهبر عالی جدید ایران، آیتالله مجتبی خامنهای.
گابارد این اظهارات را در جریان جلسهای استماعیه در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان، در کنار جان رتکلیف، رییس سازمان استخبارات مرکزی (CIA)، و دیگر مقامهای استخباراتی بیان کرد.
آنها با پرسشهایی درباره ارزیابیهای استخباراتی ایالات متحده پیش از آغاز جنگ در ایران و اینکه آیا ایران تهدیدی فوری برای ایالات متحده به شمار میرفت، روبه رو شدند.
گابارد به این کمیته گفت که جامعه استخباراتی ارزیابیهای تهدید را به رییس جمهور ارایه می کند و "در نهایت این رییسجمهور است که مسئول تشخیص تهدید فوری است و اینکه اگر تهدیدی فوری وجود داشته باشد، چه اقداماتی باید انجام شود."
گابارد همچنین گفت اهداف عملیات در ایران که از سوی مقامهای اسراییلی مطرح شده، با اهدافی که دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده، بیان کرده متفاوت است.
او افزود اسراییل روی "از کار انداختن رهبری ایران" تمرکز دارد، در حالی که ترمپ گفته است میخواهد توانایی میزایل های بالستیک و قابلیت ماین گذاری ایران را نابود کند.
این مجلس استماعیه ای استخباراتی یک روز پس از آن برگزار شد که همین مقامها در برابر کمیته استخبارات سنای ایالات متحده نیز حاضر شده بودند.
گروه