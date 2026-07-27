کاهش بهای نفت و رشد بازارهای سهام پس از توقف حملات امریکا و ایران

با فروکش کردن تنشهای نظامی میان واشنگتن و تهران برای سومین روز پیهم ، بازارهای جهانی در روز دوشنبه (۲۷ جولای) واکنش مثبت نشان دادند؛ رویدادی که به کاهش قیمت نفت خام و صعود شاخصهای سهام انجامید.
همزمان، تلاشهای دپلوماتیک برای بازگرداندن دو طرف به میز گفتگو و دستیابی به یک توافق موقت آتشبس ادامه دارد.
این تلاشها پس از نزدیک به دو هفته درگیری صورت میگیرد؛ درگیریهایی که در آن ایالات متحده مناطق ساحلی و تاسیسات نظامی ایران را هدف قرار داد و ایران نیز به کشتیهای در حال عبور از تنگهٔ هرمز و پایگاههای امریکا مستقر در کشورهای منطقه حمله کرد.
مایک والتز، سفیر امریکا در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه به فاکسنیوز گفت که "دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا، حملات علیه رژیم ایران را متوقف کرده است تا فرصت بیشتری برای دپلوماسی فراهم شود.
او افزود که در هفتههای گذشته، بهویژه در چند روز اخیر، مقامهای عمان، ایران و مذاکرهکنندگان امریکایی در سطوح مختلف، از مقامهای ارشد تا کارشناسان تخنیکی، در تماس بودهاند.
در پی توقف حملات، قیمت نفت بین هفت تا هشت درصد کاهش یافت. نفت خام برنت، شاخص بینالمللی، حدود ۸۷ دالر در هر بیرل و نفت ویست تگزاس اینترمیدیت، شاخص امریکا، حدود ۸۴ دالر در هر بیرل معامله شد.
در عین حال، بازارهای سهام نیز با رشد همراه بودند. شاخص "استوکس ۶۰۰ اروپا" ۰.۹ درصد، داکس آلمان ۱.۳۵ درصد، نیکی ۲۲۵ جاپان ۰.۶۶ درصد و هنگسنگ هانگکانگ ۰.۹۷ درصد افزایش یافتند.
شاخصهای سهام امریکا نیز معاملات روز دوشنبه را با افزایش آغاز کردند. داوجونز ۰.۹۷ درصد، نزدک ۰.۵۹ درصد و اساندپی ۵۰۰ حدود ۰.۴۱ درصد رشد کردند.
در عین حال، تصمیم بانک مرکزی دربارهٔ نرخ بهره که قرار است روز چهارشنبه اعلام شود، با دقت دنبال میشود و اقتصاددانان میگویند پیشبینی آن در شرایط کنونی بهویژه دشوار است.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که آتشبس شکنندهای که ماه گذشته برقرار شده بود، نقض شد و درگیریها جریان انتقال انرژی از مسیر راهبردی تنگه هرمز را مختل کرد؛ مسیری که معمولاً حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند.
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