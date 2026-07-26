توقف حملات امریکا و ایران؛ قصر سفید می گوید که ترمپ همه گزینه ها را در مورد ایران هنوز روی میز دارد

قصر سفید گزارش روزنامه نیویارک تایمز را در مورد اینکه رییس جمهور ترمپ از گسترش و تشدید حملات بر ایران صرفنظر کرده است، رد کرد.

استیفن چنگ، رییس ارتباطات قصر سفید روز شنبه ۲۵ جولای به شبکه خبری فاکس گفت که دونالد ترمپ هنوز همه گزینه ها را روی دست دارد.

چنگ گفت: "رییس جمهور ترمپ همواره در بیان اینکه راه حل دپلوماتیک را ترجیح می دهد، ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران به فعالیت های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان [امریکا] ادامه دهد، [ترمپ] همه گزینه ها را حفظ خواهد کرد."

اظهارات این مقام ارشد قصر سفید در واکنش به گزارش نیویارک تایمز بیان شد که در آن آمده بود که رییس جمهور ترمپ پس از ابراز نگرانی مشاوران اش در مورد گسترش جنگ در منطقه، فعلاً از انجام حملات نظامی گسترده تر و بزرگتر بر ایران صرفنظر کرده است.

رییس ارتباطات قصر سفید با اشاره به توقف حملات شبانه قوماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده (سنتکام) بر ایران، تاکید کرد که ایران باید مسیر مذاکره را انتخاب کند.

او گفت: "با توجه به تحریم های موفق که اقتصاد ایران را فلج کرده است و ۱۳ روز حملات پیاپی بر اهداف نظامی در پاسخ به تجاوز مکرر [ایرانی ها]، عاقلانه است که ایران برای رسیدن به یک توافق از طریق مذاکره تلاش کند. در غیر آن، [ایرانی ها] می دانند که چه اتفاقی خواهد افتاد."

حملات شبانه سنتکام که بدون وقفه و برای ۱۳ شب پیهم تا روز پنجشنبه ۲۳ جولای ادامه داشت، روز جمعه و شنبه انجام نشد.

محمد اکرم نیا، سخنگوی اردوی ایران روز یکشنبه ۲۶ جولای در صبحت با تلویزیون دولتی این کشور گفت که نظامیان ایرانی در پاسخ به توقف حملات ایالات متحده، "عملیات های تلافی جویانه" خود را متوقف کرده اند.

با این حال، سنتکام با نشر اعلامیه ای روز شنبه ۲۵ جولای گفت که محاصره بحری ایران توسط ایالات متحده "با تمام قوت" آن هنوز ادامه دارد.

در این اعلامیه آمده است که سنتکام ۱۲ کشتی تجارتی را که قصد عبور از محاصره را داشتند، به مسیر دیگر هدایت کرد و دو کشتی دیگر را که محاصره را رعایت نکردند، غیر فعال کرد.

سنتکام افزوده که نظامیان امریکایی در حالت آماده باش قرار دارند.

تشدید تلاش های دپلوماتیک برای پایان دادن جنگ

یک مقام دولتی در منطقه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تلاش های دپلوماتیک برای پایان دادن جنگ بین ایالات متحده و ایران به شدت ادامه دارد.

این مقام همچنان توقف حملات متقابل ایالات متحده و ایران بر یکدیگر را "یک نشانه مثبت برای کمک در تلاش های تنش زدایی" خواند.

این مقام که از او نام برده نشده است، افزود که واشنگتن و تهران می خواهند توافق آتش بس موقت بین دو طرف دوباره برقرار شود.

پیش از این، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده نیز گفته بود که مذاکرات به خاطر پایان دادن جنگ بین واشنگتن و تهران ادامه دارد.

رییس جمهور ترمپ روز جمعه ۲۴ جولای در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید گفت که او هنوز هم مسیر مذاکره را برای پایان دادن درگیری ها با ایران ترجیح می دهد.