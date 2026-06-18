دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به منتقدان تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران واکنش تند نشان داده است.

رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه ۱۸ جون با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیل خطاب به منتقدان این تفاهم‌ نامه گفت: "این اشخاص احمق که فکر می‌کنند من در مورد ایران به اندازۀ کافی سخت‌گیر نبوده ام، در حالی که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است، یا حسود اند، یا افراد بد، و یا هم اشخاص احمق."

تفاهم‌نامه ایالات متحده و ایران روز چهارشنبه ۱۷ جون توسط روسای جمهور دو کشور و همچنان شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان به حیث میانجی امضا شد.

رییس جمهور ترمپ همچنان با نشر یک پیام دیگر در تروت سوشیل، بار دیگر تاکید کرد که ایران "هیچگاهی" به سلاح اتمی دست نمی‌یابد و با اشاره به باز شدن تنگۀ هرمز، گفت که "انتقال نفت" آغاز شده است.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران با نشر یک کاپی تفاهم‌نامه که به امضای او، دونالد ترمپ و شهباز شریف رسیده، این تفاهم‌نامه را یک "سند تاریخی" خواند.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه با استقبال از امضای تفاهم‌نامه توسط ترمپ و پزشکیان گفت که مسکو انتظار دارد که امضای این سند منجر به "با ثبات شدن" وضعیت در شرق میانه شود و "تاثیر مثبت" بر بازارهای جهانی انرژی و مواد غذایی بگذارد.

چین نیز از امضای این تفاهم‌نامه استقبال کرد و آن را یک "گام مثبت" در جهت "تنش‌ زدایی و تحکیم آتش‌ بس" کنونی بین ایالات متحده و ایران خواند.

ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی هم ضمن استقبال از امضای تفاهم‌نامه بین ایالات متحده و ایران گفت که اکنون به منظور اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، کارشناسان این اداره در مذاکرات فنی بین دو کشور اشتراک خواهند کرد.