با ادامۀ موج تازۀ درگیری و تبادل آتش میان ایالات متحده و ایران، واشنگتن تلاشهای دپلوماتیک را برای شکل دادن به وضعیت منطقه دنبال میکند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امروز سه شنبه با علی الزیدی، صدر اعظم جدید عراق، در قصر سفید دیدار خواهد کرد که به احتمال زیاد موضوع جنگ ایران یکی از مسایل شامل بحث دو رهبر خواهد بود.
عراق زیر فشار قرار گرفته است تا شبکهای از شبهنظامیان مورد حمایت ایران را که در این کشور فعالیت میکنند، خلع سلاح کند؛ برخی از این گروهها پس از آنکه ایالات متحده و اسراییل عملیات خود را علیه ایران آغاز کردند، بر پایگاهها و تسیسات دپلوماتیک ایالات متحده در منطقه حملات را انجام دادند.
دولت عراق به گروههای مسلح غیردولتی تا پایان ماه سپتمبر فرصت داده است تا خلع سلاح شوند، اما برخی از گروههای شبهنظامی گفتهاند که هیچ قصدی برای انجام این کار ندارند.
در آستانۀ سفر الزیدی به واشنگتن، گروههای موسوم به "مقاومت اسلامی عراق" با صدور بیانیهای تحویل دادن سلاح را رد کردند و اعلام کردند که عملیات و برنامههای آموزشی خود را ادامه میدهند.
سخنگوی کتایب حزبالله نیز گفته است که سلاح این گروهها "بزرگتر از آن است که دولت عراق دربارهاش تصمیم بگیرد" و خواست حکومت عراق مبنی بر خلع سلاح شدن این گروه را "قاطعانه" رد کرد.
گروه کتایب حزبالله عراق از رهگذر مالی و تسلیحاتی به ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور وابسته است.
همزمان با این، در روم، قرار است مذاکرات دو روزه زیر حمایت ایالات متحده میان اسراییل و لبنان آغاز شود که بر یک برنامۀ آزمایشی تمرکز دارد؛ برنامهای که بر اساس آن اردوی لبنان در آن ساحات در جنوب لبنان مستقر شود که نظامیان اسراییلی آن ساحات را تخلیه کرده اند.
یک مقام نظامی لبنان روز شنبه از ورود یک هیات نظامی امریکا به بیروت برای مذاکره با فرماندهان اردوی لبنان بر سر چگونگی عقبنشینی اردوی اسراییل از "ساحات آزمایشی" در جنوب این کشور خبر داد.
عقبنشینی نظامیان اسراییلی از این ساحات بخشی از توافقی است که ماه گذشته میان اسراییل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده، در واشنگتن دیسی به دست آمد.
بر اساس این توافق، اردوی اسراییل به تدریج از دو ساحۀ "آزمایشی" در جنوب لبنان، با هدف خلع سلاح کردن حزبالله، عقبنشینی میکند، و جای خود را به اردوی لبنان میسپارد.
همچنین مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سهشنبه در با ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن در واشنگتن دیسی، دیدار خواهد کرد. اردن طی هفته گذشته بارها هدف حملات ایران قرار گرفته است.
پیشتر ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، اعلام کرد که هرگونه توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران باید امنیت کشورهای عربی را تضمین کند.
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