کشته و دستگیر شدن بیش از ۵۰ تروریست داعش در حملات نظامیان امریکایی

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) از انجام حملات علیه اهداف گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) در سوریه خبر داده است که منجر به تخریب تاسیسات و کشته و دستگیر شدن ده‌ها عضو این گروه شده است.

سنتکام روز چهارشنبه چهارم فبروری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که بین ۲۷ جنوری تا دوم فبروری پنج حمله را بر اهداف داعش در سرتاسر سوریه انجام داده و همزمان با این نیروهای همکار به اعمال فشار نظامی برای "شکست دایمی" داعش ادامه داده اند.

در این خبرنامه آمده است که نیروهای امریکایی در جریان دو ماه حملات هدفمند که در پاسخ به حمله بر نظامیان امریکایی در پالمیرا انجام شد، تاسیسات مخابراتی، تدارکاتی و انبارهای داعش را آماج حملات هوایی قرار داده است که در اثر آن بیش از ۵۰ تروریست داعش کشته یا دستگیر شده است.

در حملۀ تروریستان داعش در شهر پالمیرا در سوریه که به تاریخ ۱۳ دسمبر سال گذشته انجام شد، دو نظامی امریکایی و یک ترجمان امریکایی آنان کشته شدند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، پس از این رویداد گفت که "خسارت بسیار زیادی" به گروه تروریستی داعش وارد خواهد شد.

سنتکام گفته است که در یکی از حملات در سوریه بلال حسن الجسیم، فرمانده داعش که در حملۀ پالمیرا مستقیماً دست داشت، کشته شده است.

سنتکام گفته است که حملات اخیر بر مواضع داعش "تمرکز و عزم" ایالات متحده را برای جلوگیری از ظهور مجدد داعش در سوریه نشان می‌دهد.

رییس جمهور ترمپ به تاریخ دهم نومبر، میزبان احمد الشرع، رییس جمهور سوریه در قصر سفید بود. در این دیدار تاریخی، سوریه رسماً به ایتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده برای مبارزه علیه داعش پیوست.