رهنمود جدید استراتیژی نظامی امریکا: متحدان مسوولیت بیشتر بگیرند

وزارت جنگ ایالات متحدهٔ امریکا رهنمود جدید استراتیژی را صادر کرده است که ضمن تاکید بر بازدارندگی در برابر چین، روسیه، ایران و کوریای شمالی، از متحدان ایالات متحده در سرتاسر جهان می‌خواهد که برای رفع نیازهای دفاعی شان کار بیشتری انجام دهند.

در این سند که روز جمعه نشر شد، آمده است که هرچند اردوی ایالات متحده آماده است تا نقش کلیدی حمایتی را در بسیاری مناطق ایفا کند، اما برای متحدان مهم است که مستقیماً به وضعیت‌هایی که تاثیر بیشتر بر آنان و تاثیر کمتر بر اولویت‌های ایالات متحده دارد، پاسخ دهند.

در رهنمود وزارت جنگ ایالات متحده گفته شده است: "برای مدت بسیار دراز، متحدان و شرکا خشنود بوده‌اند که ما هزینهٔ دفاع آنان را بپردازیم."

وزارت جنگ با اشاره به فشار ایالات متحده بر متحدان ناتو مبنی بر اینکه هزینه‌های دفاعی شان را به پنج درصد تولید ناخالص داخلی شان افزایش دهند، گفته است که واشنگتن از متحدان در سراسر جهان خواهد خواست تا هزینه‌های خود را تا آن سطح افزایش دهند.

چین:

حکومت‌های قبلی ایالات متحده بر لزوم حضور قوی امریکا در منطقهٔ هند و اقیانوس آرام، به ویژه در پاسخ به حضور چین در این منطقه، تاکید کرده‌اند و جدیدترین استراتیژی دفاعی ایالات متحده در پی حصول اطمینان از این است که "نه چین و نه هیچ کس دیگر نتواند" بر ایالات متحده و متحدانش چیره شود.

استراتیژی جدید وزارت جنگ ایالات متحده به مذاکرات گستردهٔ نظامی با چین به منظور ارتقای ثبات و کاهش مشکلات احتمالی اشاره می‌کند. بر اساس این سند،‌ استراتیژی امریکا در مورد چین بر "مسلط شدن، تحقیر یا خفه کردن چین" متمرکز نبوده، بلکه بر ایجاد "صلح شایسته، با شرایط مطلوب برای امریکایی‌ها اما قابل قبول برای چین" متمرکز است.

ایالات متحده همچنین متحدان خود را در منطقه ترغیب کرده است که "برای دفاع جمعی" تلاش بیشتری به خرج دهند.

این نکته در بخش مربوط به کوریای شمالی در سند استراتیژی بازتاب یافته است، طوریکه در این سند کوریای جنوبی "با حمایت محدودتر ایالات متحده" مسوول و قادر به بازدارندگی تهدیدهای کوریای شمالی خوانده شده است.

ایران:

وزارت جنگ ایالات متحده گفته است که واشنگتن از متحدانش در شرق میانه می‌خواهد که در مقابله با گروه‌های نیابتی ایران که در این منطقه فعالیت دارند، نقش بیشتری ایفا کنند.

این سند استراتیژی با اشاره به اقدام نظامی اسراییل علیه ایران تاکید می‌کند که سایر شرکا نیز باید به گونهٔ مشابه برای پاسخ دادن توانمند شوند و ایالات متحده در حمایت از این تلاش‌ها نقش داشته باشد.

وزارت جنگ ایالات متحده می‌گوید که خواستار تعمیق مشارکت با متحدان در منطقهٔ خلیج است تا ادغام بیشتر دفاعی را میان اسراییل و شرکای خلیج تامین کند.

روسیه:

استراتیژی دفاعی ایالات متحده مبین است که روسیه "برای آیندهٔ قابل پیش‌بینی" تهدیدی برای متحدان ناتو در شرق اروپا خواهد بود. بر اساس این سند، در حالی که ایالات متحده همچنان نقش کلیدی خود را در ناتو ایفا می‌کند، تمرکز آن بر دفاع در برابر تهدیدات در داخل کشور معطوف خواهد بود.

وزارت جنگ ایالات متحده گفته است که پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین ضروری است، اما گفته است که مسوولیت "نخست و مقدم‌تر از همه" در این زمینه در دست کشورهای اروپایی است.

در این سند آمده است: "بنابراین، تامین و حفظ صلح، مستلزم رهبری و تعهد متحدان ما در ناتو است."

اولولیت‌های دیگر:

این طرح استراتیژیک همچنین ضرورت حفظ دفاع قوی سایبری و بازدارندگی هسته‌ای ایالات متحده را احتوا کرده و همزمان،‌ از دسترسی امریکا به مناطق کلیدی در نیم‌کرهٔ غربی، مانند کانال پانامه و گرینلند، دفاع می‌کند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، به خاطر تلاش برای تصاحب گرینلند توسط ایالات متحده به منظور جلوگیری از دستیابی روسیه یا چین به نفوذ استراتیژیک در این منطقه، با انتقاد برخی از کشورهای اروپایی مواجه شده است.

توافق پیشنهادی که ترمپ هفتهٔ گذشته با مارک روته، منشی عمومی ناتو، در مورد آن صحبت کرد، شامل افزایش حضور نظامی ایالات متحده در گرینلند خواهد بود، اگرچه بسیاری از جزییات آن هنوز مشخص نیست.

وزارت جنگ ایالات متحده می‌گوید که خواستار افزایش پایگاه صنعتی دفاعی ایالات متحده است تا سطح بلندتر از تولید نظامی را در ایالات متحده، هم به خاطر حمایت از نظامیان امریکایی و نیز برای نیازمندی‌های متحدان، اعاده کند.