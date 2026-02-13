نظامیان امریکایی از پایگاه التنف در سوریه بیرون شدند

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) گفته است که نظامیان امریکایی از پایگاه نظامی التنف در جنوب‌شرق سوریه بیرون شده اند.

سنتکام روز پنجشنبه ۱۲ فبروری با نشر بیانیه‌ای گفته است که این اقدام بخشی از روند انتقال "وابسته به وضعیت" این پایگاه به نیروهای حکومت موقت سوریه است.

در بیانیه آمده است که روند خروج "منظم" نظامیان امریکایی از پایگاه التنف یک روز پیش به پایان رسید. این پایگاه در یک ساحۀ نزدیک به مرزهای سوریه، اردن و عراق موقعیت دارد.

نیروهای امریکایی در چارچوب ماموریت "عزم راسخ" به رهبری ایالات متحده برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی (داعش) در این پایگاه حضور داشته و برای نیروهای همکار مشورت و معاونت فراهم می‌کردند.

با ترک پایگاه التنف، نظامیان امریکایی مستقر در سوریه در ساحات شمال‌شرقی این کشور متمرکز می‌شوند، جاییکه ماموریت آنان برای شکست داعش با همکاری دولت سوریه و نیروهای محلی ادامه دارد.

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) روز پنجشنبه با نشر گزارشی به نقل از وزارت دفاع آن کشور خبر داد که نیروهای دولتی سوریه کنترول پایگاه التنف را در دست گرفتند و بر اساس این گزارش، نیروهای امریکایی در امتداد مرزهای سوریه با عراق و اردن مستقر شده اند.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع سوریه گفته است که تحویلدهی پایگاه التنف "پس از هماهنگی بین مقام‌های سوریه و ایالات متحده" انجام شده است.

پس از سرنگونی حکومت بشارالاسد، دیکتاتور پیشین سوریه توسط نیروهای زیر فرمان احمد الشرع، رییس جمهور موقت کنونی سوریه در دسمبر ۲۰۲۴، نظامیان امریکایی همکاری را با نیروهای الشرع در مبارزه علیه گروه داعش آغاز کردند.

سپس، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، تصمیم گرفت که برای مبارزه با بقایای داعش در سوریه و ارتقای ثبات در این کشور و منطقه، با الشرع همکاری کند.

سنتکام در بیانیۀ خود اعلام کرد که در دو ماه گذشته، نیروهای امریکایی در چارچوب عملیات عزم راسخ "بیش از ۱۰۰ هدف را توسط بیش از ۳۵۰ مهمات دقیق هدف حمله قرار داده و بیش از ۵۰ تروریست داعش را دستگیر کرده یا کشته‌اند."